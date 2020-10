Potentiel de hausse limité pour l’EURUSD

L’EURUSD reste en vente à chaque recul du marché unique. Depuis que la BCE est intervenue verbalement et a fait baisser l’EURUSD, la paire ne s’est plus rapprochée de 1.20.

Une perspective intéressante sur la paire EURUSD est que si nous utilisons l’écart moyen sur 10 ans et le taux de change effectif réel du dollar, la valeur d’équilibre à long terme de l’EURUSD pointe vers 1.30. Ceci est conforme à l’opinion du FMI selon laquelle la monnaie commune est trop faible par rapport à l’excédent de la balance des opérations courantes enregistré dans la zone.

Toutefois, tous ces calculs ont été effectués en tenant compte de circonstances économiques normales. Mais en attendant, l’année 2020 nous a montré qu’un facteur exogène comme le virus COVID-19 peut changer les choses en un clin d’œil.

L’euro peut-il encore progresser en 2020 ?

Le taux de change EURUSD est la partie la plus surveillée du tableau de bord des changes. Il s’agit également de la principale paire de devises négociée par les comptes de particuliers en raison de la réduction des écarts et d’une volatilité relativement élevée. De nombreux traders attribuent à l’EURUSD la volatilité des marchés financiers – le dicton dit que si l’EURUSD ne bouge pas, rien ne bouge.

Dans cette mesure, l’année 2020 a été riche en événements. La paire est passée de 1.07 à 1.20 en moins de trois mois. De plus, elle l’a fait pendant les mois les plus illiquides de l’année – pendant les mois d’été.

Vers la fin de l’année de trading, il est peu probable qu’octobre apporte quelque chose de nouveau sur le front de l’EURUSD. La BCE attendra probablement jusqu’en décembre avant d’étendre le programme d’assouplissement quantitatif, tandis que la Fed attend le résultat des élections américaines. Par conséquent, jusqu’en novembre, la paire EURUSD s’échangera probablement entre 1.16 et 1.18, à la hausse ou à la baisse en raison des discussions sur les mesures de relance budgétaire aux États-Unis.

Le rôle du dollar en tant que monnaie refuge joue également un rôle important dans la paire EURUSD. Si les marchés, et en particulier les marchés d’actions, commencent à prendre des risques, le dollar est susceptible de gagner sur tous les tableaux. Par conséquent, la paire EURUSD aura du mal à progresser dans un contexte de réduction des risques.

De nombreuses sociétés de recherche se tournent vers l’après 2020, et le consensus s’appuie sur un EURUSD beaucoup plus élevé. Certains estiment que 1.25 ou même 1.30 est possible pour les 12 à 15 prochains mois, principalement en raison de la faiblesse du dollar plutôt que de la force de l’euro.

Indépendamment du potentiel futur, les attentes à court terme sont que l’EURUSD se consolide dans le cadre des élections américaines et de la décision d’assouplissement de la BCE. Ce qui se passera ensuite est le véritable enjeu pour les traders de l’EURUSD à long terme !