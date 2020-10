POTUS et FLOTUS testés positifs pour le COVID-19

Dans une tournure d’événements étonnante, le Président des Etats-Unis (POTUS) et la Première Dame (FLOTUS) ont été testés positifs au COVID-19. L’annonce a été faite sur le compte Twitter officiel de Donald Trump et a fait frissonner les marchés financiers.

Les contrats à terme aux États-Unis sont à la baisse, le dollar américain est à la hausse, le yen et le franc suisse sont également à la hausse – une pure prise de risque, causée par l’incertitude. C’est le genre d’incertitude qui était censé être attendu dans le cas où Trump gagnerait – ce qui est bon pour Trump est bon pour le dollar.

Mais cette fois-ci, la nouvelle change la donne. Qu’adviendra-t-il du processus électoral si l’un des candidats tombe malade ? Que se passe-t-il le jour des élections si l’un des candidats doit être mis en quarantaine et ne peut pas poursuivre activement sa campagne ?

Le dollar fait travailler ses muscles

Aujourd’hui, c’est la journée des NFP, et on s’attendait à ce que la volatilité soit élevée. Mais cette nouvelle élève le jeu à un tout autre niveau. Avant d’examiner certains scénarios, nous souhaitons aux Trump un prompt rétablissement.

L’une des premières choses qui nous viennent à l’esprit est le message que cette nouvelle envoie – que personne n’est vraiment protégé. Et que la maladie ne fait pas de discrimination, quoi que vous fassiez.

Bien sûr, POTUS est en contact avec de nombreuses personnes, surtout pendant un processus électoral. Mais POTUS a également accès à la meilleure méthode de prévention et de test, comme les tests de 15 minutes pour le COVID-19. En tout cas, les nouvelles montrent que dans cette bataille, nous sommes tous les mêmes. Mais surtout, d’un point de vue électoral, la nouvelle humanise Trump.

Deuxièmement, Trump a laissé entendre à plusieurs reprises avant le début du processus électoral que les élections seraient reportées. Je suis sûr que ce n’est pas ce qu’il avait à l’esprit, mais on ne peut s’empêcher de penser et de faire le lien entre ses déclarations précédentes et ce qui se passe maintenant. Quelle est la prochaine étape – le report des élections ? Quelles sont les étapes officielles au cas où l’un des candidats ne pourrait pas mener sa campagne de manière équitable ?

Enfin, c’est un choc à tous les niveaux. En tant que tel, le dollar fait preuve d’une grande fermeté alors que les investisseurs cherchent un refuge. À l’approche de la session nord-américaine et de la fin de la semaine de trading, il est probable que de nombreux investisseurs tenteront de se débarrasser de certains « jetons ». Qu’il s’agisse de vendre des actions, des euros, des dollars australiens ou des livres sterling, dans un mouvement de réduction des risques, tout ce qui compte, c’est de sortir et de sortir rapidement.