Que faire de la décision prise hier par la BCE

La décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux d’intérêt et la conférence de presse ont provoqué une vague de vente pour l’euro. En particulier, la paire EURUSD est tombée bien en dessous de 1,17, un mouvement certainement bien accueilli par la BCE.

Le taux de change est à nouveau apparu dans la déclaration introductive. À ce titre, la BCE souligne le fait qu’elle surveille de près l’évolution du taux de change et ne tolère pas un taux EURUSD plus élevé. En fait, depuis l’intervention verbale de Phillip Lane, l’EURUSD n’a pas réussi à atteindre un nouveau sommet au-dessus de 1,20.

La décision d’hier et le message de la BCE reflètent pleinement la situation en Europe – ralentissement économique, incertitude et déflation ; perspectives d’un quatrième trimestre très faible. Pour cette raison, la BCE a souligné qu’elle ne perdrait pas de temps et a laissé entendre qu’elle agirait davantage lors de sa réunion de décembre.

Pourquoi la BCE n’a-t-elle pas agi lors de cette réunion ?

Malgré les risques économiques à la baisse qui se sont matérialisés, la BCE a opté pour une intervention progressive. En effet, cela signifie que, dans un premier temps, elle se concentre sur la communication, et dans un deuxième temps seulement sur la mise en œuvre.

En effet, la banque centrale a laissé entendre qu’un assouplissement plus important pourrait intervenir en décembre, mais pas seulement d’une seule source. Par exemple, elle a clairement indiqué qu’elle n’envisagerait pas une augmentation du programme d’assouplissement quantitatif uniquement. Au lieu de cela, elle vise à fournir un ensemble de mesures différentes, un ensemble adapté à la situation économique européenne actuelle.

Une autre raison de l’inaction de la BCE vient de l’autre côté de l’Atlantique. Les élections américaines approchent et l’Europe a tout intérêt à ce que la « vague bleue » remporte une victoire. Si celle-ci se concrétisait, ce serait positif pour la croissance économique européenne future en 2021 et au-delà.

De plus, au lendemain des élections, la décision de la Fed intégrera probablement le résultat. Ainsi, il se pourrait que la BCE veuille voir ce que la Fed fait en réponse aux élections avant d’agir.

Enfin, la BCE agit rarement lorsqu’il n’y a pas de projections des effectifs disponibles. La banque centrale fonde ses décisions sur les projections économiques des services de la BCE, qui ne sont disponibles que lors de la réunion de décembre.

Même l’urgence de la deuxième vague de la pandémie n’a pas suffi à changer la façon dont la BCE décide de sa politique. Cependant, elle a envoyé un signal fort d’assouplissement à venir – un signal suffisamment fort pour faire tomber l’euro.