Que faut-il prendre en considération pour le trading du franc suisse ?

L’une des devises les plus échangées dans le tableau de bord du Forex, le Franc suisse (CHF), a longtemps été considérée comme une monnaie refuge. Le statut de neutralité de la Suisse attire des flux du monde entier, en particulier des parties du monde où l’inflation est endémique.

Par conséquent, les personnes qui cherchent à protéger leur fortune en envoient souvent une partie en Suisse pour le long terme. En outre, lorsque des événements géopolitiques ont des implications négatives et provoquent un mouvement de fuite des risques, le franc suisse est l’une des destinations privilégiées.

Union européenne

La première chose à avoir à l’esprit quand on pense à la Suisse, c’est l’Union européenne. Elle était et reste son principal partenaire commercial, avec lequel elle entretient une relation privilégiée.

Les changements dans l’espace de politique monétaire et fiscale de l’UE ont également un impact sur le franc suisse. Le moyen le plus simple de se tenir au courant de ces changements est de suivre de près le taux de change de l’EURCHF. La forte volatilité du taux de change EURCHF indique des changements dans la zone macroéconomique entre les deux régions économiques.

Banque nationale suisse

La Banque nationale suisse (BNS) est l’une des banques centrales les plus actives sur les marchés des devises. De plus, elle est unique à tous points de vue.

Tout d’abord, il s’agit d’une entité privée. Deuxièmement, ses actions sont cotées à la Bourse suisse. Troisièmement, elle intervient constamment pour affaiblir le franc suisse.

Par conséquent, lorsque vous tradez le franc suisse, gardez à l’esprit qu’une entité, qui dispose de ressources plus importantes, soutient un franc suisse plus faible. De plus, elle possède des actifs à l’étranger, comme des participations dans diverses sociétés à l’étranger. De cette façon, elle intervient pour affaiblir le franc suisse en achetant des devises étrangères pour payer ces participations.

Taux d’intérêt négatifs

Un autre élément qui reflète les liens étroits entre l’Union européenne et la Suisse est la politique monétaire globale. Les deux zones ont des taux d’intérêt négatifs, bien que la Suisse maintienne son taux directeur à -0,75 % alors que le taux de la facilité de dépôt dans la zone euro est à -0,5 %.

Ces taux négatifs affectent les swaps payés pour maintenir une position longue en CHF au jour le jour. En d’autres termes, en tant que trader, si vous tradez sur des échéances plus longues en espérant maintenir la position ouverte pendant quelques mois, le swap négatif représente un coût dont il faut tenir compte.

Depuis la grande crise financière de 2008-2009, le CHF se négocie avec un ton d’enchère continu. Sans la BNS, le taux de l’EURCHF aurait probablement été beaucoup plus bas.

Gardez cela à l’esprit la prochaine fois que vous achèterez du CHF. La BNS pourrait être de l’autre côté du trading.