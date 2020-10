Quelles sont les nouveautés pour le dollar australien ?

Le dollar australien continue de se maintenir au-dessus du niveau de 0,7 par rapport à son homologue américain et ne s’échange que très peu ou pas du tout. Le plus haut qu’il ait atteint pendant la crise du coronavirus se situe juste au-dessus de 0,7400, en raison des efforts de la Fed pour améliorer le manque de liquidité du dollar dans le système financier international.

La politique monétaire est la somme des actions des banques centrales (et parfois des gouvernements aussi) qui influencent la masse monétaire et le crédit dans une économie. Ce faisant, les banques centrales tentent d’influencer les ménages et les entreprises pour qu’ils épargnent ou consomment. Ainsi, lorsque la banque centrale perçoit que l’économie est en surchauffe, elle essaie de stimuler l’épargne. Lorsque le contraire se produit dans l’économie, les banques centrales stimulent la consommation.

La Banque de réserve d’Australie (RBA) définit la politique monétaire chaque premier mardi du mois. Mardi dernier, la banque a réévalué l’orientation de sa politique monétaire et a renforcé sa volonté d’en faire plus pour stimuler la reprise économique.

Décision de la RBA sur les taux d’intérêt au comptant – Un non-événement pour les marchés financiers

Les marchés financiers évoluent dans une fourchette étroite en raison des élections américaines qui auront lieu dans moins d’un mois. Par conséquent, toute réaction du marché à d’autres nouvelles économiques sera probablement rapidement retracée ou ignorée jusqu’à ce que les élections soient derrière nous.

Mardi dernier, la RBA a décidé de maintenir le taux des liquidités inchangé. Elle a fait de même avec le Term Funding Facility (c’est-à-dire l’assurance qualité australienne) et le rendement des obligations du gouvernement australien à 3 ans.

La banque a remarqué que si la contraction économique de 7% en juin a influencé la performance économique, la baisse a été moins sévère que dans d’autres parties du monde. En outre, la relance budgétaire mise en place devrait se poursuivre, ainsi que les conditions de financement favorables offertes par la RBA.

Le plus grand défi et problème pour la RBA est le chômage. La banque est prête à faire ce qu’elle peut pour protéger l’emploi et, à ce titre, elle est disposée à maintenir un cadre politique très accommodant.

La patience est l’une des qualités dont un trader a le plus besoin. Sans patience, le trader risque de faire du trading excessif simplement parce que les marchés sont ouverts.

Lorsque l’on considère les décisions de la banque centrale et le trading en fonction du résultat, cela signifie que l’analyse fondamentale est au cœur de la décision de trading. Mais l’analyse fondamentale a besoin de temps.

C’est pourquoi toute personne qui souhaite trader le dollar australien, quelle que soit sa direction, ne doit pas regarder ce que fait ou ne fait pas la RBA. Elle devrait plutôt surveiller ce que fait la bourse aux États-Unis, qui évolue en fonction de ce que les élections américaines suggèrent.