Quelques éléments à prendre en compte lors d’un investissement

Les investisseurs et les traders ont le même objectif : augmenter la taille de leur portefeuille. Cependant, il existe une grande différence dans l’horizon temporel pour y parvenir.

En général, les traders sont plus “anxieux” et plus actifs dans la gestion d’un portefeuille. D’autre part, les investisseurs “se marient” avec leurs positions pendant des années et des années et se contentent de beaucoup moins que les traders.

L’effet de levier est une chose à laquelle les investisseurs ont souvent recours. L’achat sur marge intéresse de nombreux investisseurs, et le processus se déroule ainsi. Si, par exemple, le compte a un pouvoir d’achat de 50 000 dollars, l’investisseur emprunte au courtier et augmente son pouvoir d’achat deux ou trois fois. L’effet de levier ainsi obtenu permet aux investisseurs de participer davantage à la hausse d’une action. Toutefois, le risque augmente aussi de manière exponentielle. Si le cours de l’action s’inverse, le courtier émet un appel de marge au cas où l’investisseur ne viendrait pas avec des fonds supplémentaires pour soutenir la position plus importante.

En d’autres termes, l’effet de levier est important, mais il faut essayer de l’éviter autant que possible. Il n’a de sens que s’il est utilisé sur un horizon à très long terme et avec une exposition limitée par rapport à la taille du compte d’investissement.

Protéger les risques

L’une des caractéristiques des investisseurs, et que les traders s’efforcent d’obtenir, est la protection contre les risques de baisse. Plus précisément, la gestion des risques. Les investisseurs disposent souvent de soldes spéculatifs pour participer à une baisse du marché. En d’autres termes, les investisseurs attendent parfois la bonne occasion pendant des années, et quand elle se présente, ils n’hésitent pas à l’exécuter. Cela semble facile, mais ce n’est pas le cas. Il est extrêmement difficile de ne rien faire pendant une longue période lorsque l’on est impliqué dans les marchés financiers. Rester assis à ne rien faire n’est qu’une position ou un positionnement de plus sur le marché.

La protection contre les risques de baisse a un coût. Les investisseurs protègent souvent le compte avant les événements à risque potentiels. Le moyen le plus simple de le faire est d’acheter des options de vente comme protection. Ces options de vente sont des options qui vous donnent le droit, mais non l’obligation, de trader à l’échéance. La plupart du temps, les options de vente expirent sans valeur, mais leur coût représente un coût associé à la protection contre les risques de baisse du compte de trading.

En résumé, éviter l’effet de levier et disposer d’un solde en espèces pour profiter d’une baisse des prix est le meilleur moyen de protéger la baisse. Et ce qui différencie les investisseurs des traders.