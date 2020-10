Qu’est-il arrivé à l’USDJPY ?

Le yen japonais (JPY) a frustré de nombreux traders cette année. Cette devise, autrefois volatile, se négocie désormais dans des fourchettes étroites. Par exemple, l’USDJPY, la plus importante des paires de JPY, s’est négociée hier dans une fourchette de 18 pips.

Non pas que les autres paires de devises aient beaucoup plus fluctué, mais si nous utilisons l’ATR (Average True Range) pour vérifier l’activité des autres paires, nous remarquons quelque chose de différent. Par exemple, l’AUDUSD s’est négocié hier dans une fourchette de 47 pips, soit plus du double de l’USDJPY. Ou encore, l’USDCAD – 67 pips. Sans parler de la paire GBPUSD – 79 pips.

Assez parlé. Toutes les principales paires de dollars ont une fourchette quotidienne plus large que l’USDJPY. Et c’était un thème commun pour 2020, quelle que soit la pandémie.

Qu’est-il donc arrivé au JPY, et pourquoi le comportement du marché de l’USDJPY a-t-il changé de manière si radicale ?

USDJPY et la corrélation avec les rendements américains

La première chose à prendre en compte lors de l’analyse de la paire USDJPY est le marché obligataire américain. Lorsque les rendements baissent, la paire USDJPY baisse aussi. L’inverse est vrai lorsque les rendements rebondissent.

La baisse des rendements est un thème récurrent sur les marchés financiers, même avant la pandémie. Les rendements négatifs sont une réussite, et nous devrions nous y habituer pendant un certain temps à partir de maintenant.

Toutefois, l’histoire de l’USDJPY est loin de dépendre uniquement des taux américains. S’il y a une chose que chaque trader sait lorsqu’il s’agit des marchés financiers, c’est que les corrélations fonctionnent jusqu’à ce qu’elles ne fonctionnent plus.

D’un point de vue fondamental, le changement de direction du Japon cette année n’a pas affecté la paire USDJPY. Beaucoup soutiennent que la corrélation expliquée ici est trop forte pour que l’USDJPY puisse réagir même à des changements politiques importants. Après tout, le premier ministre japonais qui a occupé le plus longtemps ce poste a démissionné, et qu’a fait la paire USDJPY ? Rien.

D’autre part, d’autres diront que le départ d’Abe n’était pas nouveau pour les marchés. Il ne lui restait qu’une année de mandat et il a souvent fait allusion à une éventuelle retraite anticipée.

Dans le langage des traders, la paire USDJPY semble s’enrouler. C’est-à-dire qu’elle crée de l’énergie pour une rupture. Qu’elle soit haussière ou baissière, cela n’a pas d’importance, mais par rapport à ce qu’ont fait les autres grandes institutions financières utilisant l’USD, la paire USDJPY accuse un retard considérable.

On peut même dire que la dernière fois que la paire USDJPY a fait une percée, c’était en 2016, juste après l’élection du président Trump. Les prochaines élections présidentielles américaines pourraient-elles être l’événement auquel l’USDJPY se prépare ?