Suivi de la reprise économique aux États-Unis

Le monde touché par la pandémie de coronavirus observe la plus grande économie du monde pour voir comment et en combien de temps elle se rétablira. Le plus tôt sera le mieux pour les autres économies, en raison des retombées.

En septembre, les dépenses totales de tous les groupes de consommateurs aux États-Unis ont diminué de 3,8 % par rapport à janvier 2020. Cette baisse s’inscrit dans le contexte de ventes aux particuliers importantes pour le mois de septembre, qui ont dépassé le niveau d’avant la crise. Cela nous indique que le consommateur reste réticent, les personnes à hauts revenus étant celles qui dépensent le moins pendant cette période.

De solides données sur les ventes au détail en septembre

Le graphique ci-dessus montre la forte reprise des dépenses par rapport à la réaction d’avril. En raison des confinements et des fermetures temporaires, les dépenses de consommation ont chuté de plus de 30 % en avril par rapport au début de l’année. Cependant, lentement mais sûrement, les dépenses ont repris pour se stabiliser pratiquement sur l’année.

Naturellement, le paquet fiscal du Congrès américain a joué un rôle crucial dans le soutien des dépenses. Pour dépenser de l’argent, il faut en gagner. Le Congrès a donc approuvé le versement à la plupart des Américains de chèques hebdomadaires allant de 200 à 600 dollars. Pour beaucoup, c’était plus que ce qu’ils gagnaient avant la crise. L’argent a été immédiatement dépensé dans la plupart des cas, mais une partie a également été économisée pour une consommation ultérieure. Cela s’explique par le taux d’épargne élevé pendant la pandémie, que l’on observe également dans d’autres régions du monde.

Vendredi dernier, nous avons vu les ventes au détail aux États-Unis battre les attentes de loin. Tant les données principales que les données de base ont dépassé de loin les attentes du marché, la publication des données principales étant presque trois fois plus importante que les prévisions.

Les Américains ont dépensé en voitures, vêtements à prix réduit et articles de sport en septembre. Les voitures et les pièces automobiles sont les grands gagnants de cette crise jusqu’à présent. Au début de la pandémie, ce sont les valeurs technologiques qui ont le plus progressé, les gens ayant commencé à investir dans un petit bureau pour travailler à domicile. Tout, des logiciels au matériel informatique, est sorti des rayons et a permis au secteur technologique d’atteindre un nouveau sommet historique pendant la pandémie.

Il est maintenant temps de prendre des décisions de dépenses plus importantes. Comme les gens sont réticents à utiliser les transports publics, l’industrie automobile a bénéficié de ce changement de comportement des consommateurs.

Dans l’ensemble, les dépenses de consommation sont sur la bonne voie. Toutefois, la véritable question est maintenant de savoir ce qui se profile à l’horizon, maintenant qu’il y a un désaccord sur le deuxième plan de relance budgétaire. Ou, plus précisément, les dépenses resteront-elles élevées si le Congrès arrête définitivement les mesures de relance ?