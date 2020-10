Tesla affiche un bénéfice pour le cinquième trimestre consécutif

Tesla, l’une des entreprises dont la performance boursière est la plus impressionnante en 2020, a annoncé ses revenus pour le troisième trimestre 2020 il y a deux jours. Elle a enregistré son cinquième trimestre consécutif de bénéfices – une étape importante dans l’histoire de l’entreprise.

Au fil des ans, nombreux sont ceux qui ont désigné Tesla comme la société qui ne fait aucun profit alors que les investisseurs continuent à faire des offres pour son prix. Aujourd’hui encore, la valeur boursière de Tesla est incroyablement élevée par rapport à ce que l’on peut trouver dans ses états financiers. Cependant, au moins une partie semble être résolue pour l’instant : la rentabilité.

De plus, en plus de déclarer un bénéfice, Tesla a montré un solide flux de trésorerie disponible pour l’entreprise. La position est si importante que l’entreprise a déclaré qu’elle suffirait à financer sa production de modèle Y et à étendre ses installations de production en Allemagne.

Détails des revenus du troisième trimestre 2020

Sur les 8,2 milliards de dollars de recettes attendues, Tesla a fait état de 8,77 milliards de dollars. Le BPA ajusté a également dépassé les attentes, s’établissant à 0,76 $ contre 0,55 $ prévu.

Tout comme au trimestre précédent, l’essentiel des bénéfices de Tesla provient de la vente de crédits d’émission. Pour ce trimestre, elle a déclaré 397 millions de dollars, dépassant une fois de plus le revenu net (GAAP) de 331 millions de dollars hors ventes de crédits. C’est un point important pour les détracteurs de Tesla car si l’on déduit les ventes de crédits d’émission du revenu net, Tesla a en fait perdu de l’argent depuis le premier trimestre de 2019. Toutefois, comme cette activité fait partie de l’entreprise et génère des flux de trésorerie, elle doit être traitée en conséquence – comme une partie distincte, générant des liquidités, des activités qui contribuent à financer l’objectif final.

Bien sûr, à 430 $ par action, l’évaluation de Tesla n’a aucun sens dans l’esprit de beaucoup. Elle se vend à plus de 850 fois le revenu net de TTM GAAP. +850 ! Autre point négatif : les créances (c’est-à-dire l’argent qu’elle n’a pas reçu sur les voitures déjà livrées) continuent d’augmenter depuis le quatrième trimestre 2018, pour atteindre 1,7 milliard de dollars dans l’intervalle.

Néanmoins, les bénéfices de cette semaine montrent une entreprise avec « tous les moteurs » au maximum. Elle concentre toutes ses ressources sur une formidable expansion et a réitéré son objectif de livrer un demi-million de voitures cette année. Pour y parvenir, l’entreprise doit vendre 181 000 voitures supplémentaires au quatrième trimestre.

Compte tenu du changement de comportement des consommateurs créé par la crise du coronavirus (c’est-à-dire que les gens préfèrent de plus en plus la voiture aux transports publics), l’objectif ne semble pas si impossible à atteindre. Pour une fois, Tesla dispose également des fonds nécessaires pour soutenir sa production et son activité en expansion, comme le montre la forte marge de manœuvre dont bénéficie la firme.