Tous les yeux sont tournés vers la Maison Blanche

La semaine à venir sera marquée par les développements concernant la santé du président des États-Unis (POTUS) et les négociations pour un nouveau cycle de relance. Après que les NFP de vendredi dernier ont montré que le taux de chômage aux États-Unis est tombé en dessous de 8 %, l’attention économique se tourne vers la bataille pour la Maison Blanche.

Début lent de la semaine de trading

La semaine a commencé lentement, le marché surveillant de près toute nouvelle concernant la santé du président. Jusqu’à présent, le marché boursier s’est plutôt bien tenu, et la nouvelle que le Président et la Première Dame sont infectés par le COVID-19 n’a pas créé une réaction de risque comme beaucoup l’auraient pensé. S’agit-il d’un marché mature ou d’un marché qui ne sait pas quoi tirer de ces nouvelles ?

Plus tard dans la session nord-américaine, nous verrons l’ISM non manufacturier PMI. On s’attend à ce que le secteur des services aux États-Unis se développe encore, et le communiqué devrait sortir à 56,3. Normalement, l’ISM Non-manufacturier est surveillé de près car il est publié avant les NFP. Les traders attendent la publication et vérifient la composante « emploi » pour se faire une idée de ce que les NFP vont montrer. Cependant, cette fois-ci, il arrive un jour de trading après, il est donc possible qu’il s’agisse d’un non-événement.

La Banque de réserve d’Australie (RBA) fixe le taux des liquidités cette semaine, comme elle le fait toujours le premier mardi d’un nouveau mois (sauf en janvier). Le dollar australien reste l’une des monnaies les plus fortes du tableau de bord des changes, soutenu par les prix élevés des matières premières et une reprise économique constante en Chine. La décision de mardi ne changera probablement rien à la politique monétaire de la RBA.

En fait, tous les événements économiques de cette semaine sont d’une importance secondaire, malgré les discours de la BCE par Lagarde et même les données sur l’emploi au Canada vendredi. Les prochaines élections dans moins d’un mois feront les gros titres, tant l’incertitude est grande.

Trump pourra-t-il faire campagne ? Biden est-il déjà gagnant ? L’élection peut-elle être reportée au cas où l’un des candidats tomberait malade ? Telles sont les questions que se posent les acteurs du marché, et plus vite nous aurons une réponse, mieux ce sera.

D’ici là, personne ne prend de risque, et les positions de trading sont réduites au minimum. Attendez-vous à une semaine de trading lente et à une longue consolidation sur la plupart des marchés.