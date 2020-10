Trump peut-il gagner un second mandat ?

Dans une semaine, le monde entier aura les yeux rivés sur les États-Unis. Les élections américaines ont fait les gros titres pendant tout l’été, même si la pandémie de coronavirus a volé la vedette pendant un certain temps.

Mais cette semaine, il s’agit surtout des élections, car les marchés évoluent dans des fourchettes serrées. Le décalage horaire entre l’Europe et les États-Unis contribue également au calme relatif observé sur les marchés.

Jusqu’à présent, les sondages attribuent à Biden de meilleures chances de remporter la Maison Blanche. De plus, certains sondages suggèrent une vague « bleue » – les démocrates pour tout gagner (c’est-à-dire la Maison Blanche et le Congrès). Si l’on considère que plus de soixante millions d’Américains ont déjà exprimé leur vote, Trump peut-il encore gagner un deuxième mandat ?

Quelques éléments à prendre en compte avant le vote du 3 novembre

Pour commencer, ce sont les sondages. Lors des cinq dernières élections présidentielles, les sondages ont enregistré une erreur moyenne d’environ 4 % au cours des trois dernières semaines précédant le jour du scrutin. Cela signifie que les sondages nationaux sont probablement plus efficaces pour identifier le candidat favori, mais les sondages des États sont plus importants car le collège électoral est chargé de choisir le vainqueur.

Cela s’est déjà produit dans le passé, et ce ne serait donc pas la première fois que les sondages nationaux se trompent. Par exemple, Truman a gagné en 1948 avec une marge de 5 % et, avant les élections, les sondages nationaux lui ont donné un retard de plus de 4 % sur son adversaire.

Autre fait curieux : au cours des quatre ou cinq dernières décennies, aucun candidat démocrate masculin à la présidence n’a remporté la majorité des électeurs américains.

Enfin et surtout, le marché boursier. Un coup d’œil rapide sur la course des candidats sortants pendant la récession économique, et nous découvrons qu’aucun d’entre eux n’a été réélu pendant les années de récession. Cependant, la bourse change la donne en 2020, car elle se situe à des sommets, ce qui ne s’était jamais produit auparavant. La hausse des cours boursiers augmente l’effet de richesse sur les gens, ce qui peut également influencer le résultat des élections.

Bien entendu, tout ce qui est énuméré ici n’est que “curiosité” ou des choses qui se sont produites dans le passé. Aucune n’est en mesure d’indiquer précisément qui va gagner.

Cependant, une chose est sûre. Bien que les sondages aient donné la victoire à Biden, personne ne devrait être surpris par la victoire de Trump. Après tout, si les sondages se sont trompés dans le passé, il existe aussi un précédent pour les surprises.