Un argument en faveur d’une inflation plus élevée

Le monde tel que nous le connaissons a considérablement changé avec la pandémie de COVID-19. Les gens ne font plus les choses comme avant, avec des implications économiques extraordinaires.

Souvent considérée comme un phénomène économique négatif, l’inflation fait référence à des prix plus élevés pendant une certaine période. Des prix beaucoup plus élevés entraînent une hyperinflation, tandis que des prix plus bas, bien que positifs, reflètent une désinflation. La déflation apparaît lorsque l’inflation tombe en dessous de zéro. À ce moment, les décideurs politiques (c’est-à-dire les banquiers centraux) interviennent pour ramener l’inflation en territoire positif.

Cependant, l’inflation change avec le temps. Elle ne se transforme pas en déflation ou en désinflation du jour au lendemain, ce qui signifie que les banques centrales ont une longueur d’avance avant que les prix ne tombent à un niveau aussi extrême que celui de la déflation. En général, la désinflation ou la déflation se produit pendant les récessions économiques.

Les gens reportent leurs achats en raison de l’incertitude économique. Ai-je vraiment besoin du dernier PC ou smartphone ? Dois-je avoir la dernière console de jeu ? Ce ne sont là que quelques exemples de choses que vous et moi ne prenons pas en compte en période d’expansion économique. Mais ce sont les premiers que le consommateur abandonne en période de récession.

La pandémie a provoqué la deuxième récession de la dernière décennie. Après la grande crise financière de 2008-2009, le monde ne s’est pas tout à fait remis avant le début de la récession COVID-19.

Les taux de croissance étaient insignifiants. Le chômage est resté élevé (sauf aux États-Unis). L’inflation est restée un problème.

Les années de gloire des banques centrales

Le contrôle de l’inflation est une chose que les banques centrales ont essayé de faire depuis l’introduction du ciblage de l’inflation. Le consensus de 2 % fait référence à la stabilité des prix telle que définie par les banquiers centraux.

En regardant les dernières décennies, on peut facilement affirmer que les banques centrales ont fait un excellent travail pour contrôler l’inflation. Plus précisément, le monde développé n’a pas souffert d’une forte inflation, bien au contraire.

Pourtant, la stabilité des prix à tout prix n’est pas une chose que souhaite une banque centrale. Le fait que les banques centrales des pays développés aient réussi à maintenir l’inflation près de l’objectif de 2 % est également lié à la démographie. Au Japon, le vieillissement de la population a rendu difficile la hausse des prix jusqu’à un niveau de croissance durable. Maintenant que la classe ouvrière chinoise vieillit, le monde va se retrouver sans son principal moteur de croissance.

Les marchés actuels illustrent parfaitement l’efficacité de la politique monétaire des banques centrales. Les spreads italien et espagnol sont à des niveaux historiquement bas – et continuent de baisser. Dans le même temps, leur situation économique est l’une des plus mauvaises jamais enregistrées.

Qui est responsable du maintien de ces écarts à un bas niveau ? La banque centrale.

Une inflation plus élevée est possible. Ce n’est tout simplement pas une priorité pour l’instant.