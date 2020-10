Un vaccin pour COVID-19 : une solution à la crise économique

La deuxième vague de COVID-19 a pris l’Europe complètement par surprise. Plus de six mois après le début de la pandémie, on pourrait penser que les Européens ont tiré des enseignements des règles de distanciation sociale et des mesures de confinement imposées par les gouvernements.

Au lieu de cela, le nombre d’infections a augmenté de manière exponentielle, principalement en raison de la lassitude des gens face aux restrictions.

Mais quelque chose a changé. C’est-à-dire la perception des gens à l’égard d’un vaccin contre le COVID-19. Une enquête récente menée dans dix-neuf pays par Nature Medicine montre que près de la moitié des personnes interrogées prendraient un vaccin COVID-19. En outre, 25 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient d’accord d’une manière ou d’une autre avec la prise d’un vaccin. Ces résultats contrastent fortement avec les réponses obtenues au début de la pandémie, révélant ainsi la différence qui s’est produite six mois après le début de la pandémie.

Moderna se prépare au lancement mondial du vaccin COVID-19

Moderna, une entreprise pharmaceutique américaine qui en est à la dernière phase de test de son vaccin COVID-19, a reçu plus d’un milliard de dollars en dépôts de divers gouvernements du monde entier. Le MRNA-1273, un vaccin COVID-19, est basé sur du matériel génétique qui provoque le système immunitaire du corps humain pour combattre le virus.

Les gouvernements du monde entier ont passé des commandes de vaccins auprès de diverses sociétés pharmaceutiques. En outre, les préparatifs de la campagne de vaccination sont bien avancés dans de nombreux pays. Il n’est pas facile de mettre en place les infrastructures adéquates, et les flux prioritaires aussi.

Même avec tous les préparatifs et les fonds disponibles, la vaccination prendra du temps à se mettre en place. Ce n’est pas comme si un vaccin était disponible en janvier et qu’en février, il était administré à tout le monde. Il s’agit plutôt d’un processus qui prend du temps, probablement vers la fin de 2021, si un vaccin efficace devait apparaître au début de l’année.

Ainsi, l’impact économique de la pandémie persistera pendant une grande partie de l’année prochaine. Toutefois, plus les gens seront disposés à prendre un vaccin potentiel, plus la reprise économique pourrait être rapide.

La pandémie a suscité un débat intense sur le fait que les gouvernements doivent se concentrer davantage sur l’économie et moins sur les problèmes de santé. Cependant, la vérité est que les deux vont de pair. Un bon système de santé ne peut pas fonctionner sans une économie fonctionnelle.

Par conséquent, un vaccin COVID-19 est peut-être la seule solution à la crise économique.