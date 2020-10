Un vaccin pour le COVID-19 change-t-il la donne en matière de risque ?

Le monde se rapproche chaque jour un peu plus de la découverte d’un vaccin pour le COVID-19, et de nombreuses entreprises en sont au stade final des essais. Certaines devraient commencer la production plus tard cette année (par exemple, Moderna), d’autres l’année prochaine, et il semble que la question soit plutôt de savoir quand, et non pas si, nous aurons un vaccin.

Il est également encourageant de voir le nombre considérable de personnes qui ont signé pour les essais, en particulier pour la phase 3. Alors que le nombre de cas de COVID-19 dans le monde atteint des sommets sans précédent, le nombre de décès dus au virus commence lui aussi à augmenter.

D’un point de vue économique, plus le monde continue ainsi, plus les performances sont mauvaises. Certaines voix s’élèvent pour dire que l’État ne devrait plus prolonger les mesures de relance budgétaire car, ce faisant, le niveau de la dette de la plupart des nations augmentera.

Toutefois, si la population n’est pas soutenue par des mesures de relance directes, elle demandera des allocations de chômage, et le coût social sera alors probablement encore plus élevé. Par conséquent, les États finiront par emprunter encore plus d’argent.

Le risque, la relance budgétaire et un vaccin

Un vaccin efficace peut finir par avoir l’effet inverse de ce que l’on pensait au départ. Voici pourquoi.

Un mouvement de prise de risque se caractérise par un marché boursier plus élevé, un dollar américain plus faible, car les gens affluent sur le marché boursier en raison d’offres moins attrayantes sur la partie des marchés financiers consacrée aux revenus fixes. Toute nouvelle positive jusqu’à présent concernant un vaccin potentiel, le déroulement des essais, etc. a été accueillie avec enthousiasme par le marché. Le risque a continué.

En outre, c’est la relance budgétaire qui a fait bouger les prix depuis un mois environ. Par relance budgétaire, nous entendons le nouveau paquet attendu des États-Unis. Toutefois, la grande question qui se pose est la suivante : les mesures de relance budgétaire auront-elles encore un sens une fois que le monde disposera d’un vaccin sûr et fiable ?

La réponse courte et rapide est non. La réponse pas si courte est définitivement oui !

Avec ou sans vaccin, des millions d’Américains sont au chômage. Avec le temps, ces personnes auront du mal à réintégrer la population active. En outre, les nouveaux arrivants sur le marché du travail auront encore plus de mal à en trouver un en raison de la pénurie d’emplois et du manque d’expérience, souvent cités pour avoir été rejetés lors d’un entretien.

Par conséquent, l’aide de l’État restera probablement en place pendant des années, voire des décennies. Nous devons simplement nous habituer à ce que l’État garde une marge de manœuvre fiscale aussi large que possible.

Enfin, si ce n’est pas le moment pour les gouvernements d’emprunter, quand le sera-t-il ? Avec des taux d’intérêt à des niveaux historiquement bas, ce pourrait être l’occasion d’accumuler la dette et de l’investir dans des projets à long terme dont un pays a besoin (par exemple, l’infrastructure, les soins de santé, l’éducation).