Une perspective macro européenne sur les élections américaines

À un peu plus d’une semaine de l’événement le plus important de l’année, les macro traders se penchent sur l’impact possible des élections américaines dans le monde. Pour l’Europe, les quatre prochaines années sont d’une importance cruciale dans ses relations avec l’Amérique.

La raison en est que depuis qu’il a pris la direction de la Maison Blanche, Trump a créé beaucoup de tensions dans les relations entre l’Amérique et l’Europe. Les menaces de droits de douane, le blâme des Européens qui ne payent pas leur part des contributions à l’OTAN, etc. ont conduit à une relation tendue entre les deux plus grands blocs économiques du monde.

Les enjeux pour l’Europe

L’un des thèmes majeurs de l’administration Trump était le commerce. Des tractations commerciales avec la Chine, les partenaires voisins et même l’Europe ont été tentées alors que Trump s’attachait à réduire le déficit commercial.

À vrai dire, l’Union européenne a enregistré un excédent commercial avec les États-Unis depuis 1994. Comme un plus d’un côté reflète un moins de l’autre, cela signifie que les États-Unis ont enregistré un déficit commercial au même moment. L’imposition de droits de douane est un moyen de réduire le déficit commercial, mais même dans ce cas, de nombreux économistes soutiennent qu’à long terme, cela se fait au détriment du bien-être de la société.

Le Nord Stream 2, le gazoduc reliant la Russie à l’Allemagne, est un point sensible entre l’Amérique et l’Union européenne. D’une part, l’Amérique affirme qu’il est insensé qu’elle soit un contributeur de l’OTAN et, d’autre part, que les autres membres de l’OTAN paient la Russie pour son gaz. D’autre part, l’Union européenne veut réduire sa dépendance à l’égard des importations de gaz en provenance d’autres parties du monde. Cependant, les États-Unis peuvent facilement imposer leur volonté en appliquant des sanctions économiques.

Si Trump gagne la Maison Blanche, attendez-vous à ce que d’autres pays fassent de même. On peut même avancer que, sachant que les quatre prochaines années font partie du dernier mandat, Trump pourrait adopter une position encore plus dure à l’égard de l’Europe.

Une victoire de Biden a les faveurs des Européens. L’espoir d’un « retour à la normale » demeure, car la politique étrangère de Biden sera probablement très différente de celle de Trump.

Ce ne sont là que quelques perspectives macroéconomiques liées aux élections américaines. Si les quatre premières années à la Maison Blanche ont été dominées par les tractations commerciales, attendez-vous à ce que les quatre prochaines soient les mêmes, si Trump remporte un second mandat. En cas de victoire de Biden, il faudra du temps pour revenir sur certaines décisions de son prédécesseur.