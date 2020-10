Une semaine de trading au ralenti

La semaine à venir commence par un jour férié – le jour de Christophe Colomb aux États-Unis et la fête nationale espagnole. En d’autres termes, attendez-vous à ce que la lenteur des marchés et l’évolution des prix dominent la journée, car les liquidités ne sont pas au rendez-vous.

En outre, si l’on considère le moment du mois de trading (c’est-à-dire le milieu du mois), il y a de fortes chances que l’action sur les prix du lundi s’étende également aux autres jours de la semaine de trading.

Données économiques à surveiller cette semaine

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre s’exprime lundi lors d’un forum ouvert du Citizen’s Panel organisé par la Banque d’Angleterre. La livre sterling sera probablement la star de la semaine en termes de liquidité, alors que les négociations du Brexit entrent dans la dernière ligne droite.

La variation du nombre de demandeurs du Royaume-Uni et l’IPC (indice des prix à la consommation) des États-Unis dicteront l’action sur les prix mardi. Cependant, ne vous attendez pas à un grand mouvement sur la GBPUSD en raison des deux communiqués économiques, car le marché se concentre sur les événements les plus importants – Brexit et les élections américaines.

Mercredi, le PPI de base aux États-Unis complète le tableau inflationniste. À présent, les acteurs du marché ont déjà une idée de l’évolution des prix à la consommation, et cette information complète l’analyse de l’inflation.

L’emploi en Australie le jeudi et les ventes au détail de base aux États-Unis le vendredi complètent une semaine qui devrait apporter davantage de fourchettes. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’accent est mis sur la situation globale, et tout positionnement de cette semaine aura à l’esprit les principaux événements pour le reste de l’année de trading.

Trois événements sont susceptibles de faire bouger les marchés dans les mois précédant la fin de l’année. Tout d’abord, les élections américaines. La course est serrée comme toujours, les républicains et les démocrates espérant gagner la Maison Blanche et le Congrès. Selon le vainqueur, le dollar devrait réagir à court ou moyen terme.

Deuxièmement, le Brexit est toujours d’actualité et la volatilité de la livre sterling augmente à chaque fois qu’il y a du nouveau sur le marché. Ici, le niveau de 1,30 sur la GBPUSD devrait agir comme un niveau pivot pour l’avenir.

Enfin, la BCE devrait s’assouplir davantage cette année. Nous ne connaissons pas encore la taille du « bazooka » de la BCE, mais à en juger par les attentes du marché, elle devrait être suffisamment importante pour peser sur l’EURUSD.