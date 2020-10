Une semaine remplie de discours des banquiers centraux

La semaine à venir est pleine de banquiers centraux qui s’exprimeront lors de divers événements. La communication des banquiers centraux, qui fait partie du principe d’orientation vers l’avenir, est importante pour s’assurer que les acteurs des marchés financiers comprennent leur message. La conférence de Lagarde de la BCE en a déjà organisé une ce week-end.

Parfois, le marché réagit d’une manière que les banquiers centraux ne peuvent pas anticiper. Par exemple, la hausse de l’EURUSD à 1,20 en 2020 n’est pas quelque chose que la BCE apprécie, mais elle ne peut pas faire grand-chose à ce sujet. Si nous examinons les conditions financières dans la zone euro en 2020 et que nous les comparons à celles des États-Unis, ce marché a raison d’envoyer l’EURUSD à la hausse.

Avant d’examiner les événements et les données pour la semaine à venir, le nerf de la guerre sur les marchés développés reste l’assouplissement quantitatif (QE). Outil de facto pour lutter contre la récession économique actuelle, il figure au programme de chaque banque centrale cette année.

Événements et données de la semaine

La semaine a commencé avec un PIB chinois décevant – l’économie n’a progressé que de 4,9 %, contre 5,5 % au troisième trimestre. Toutefois, il s’agit d’une croissance solide si l’on considère ce qui se passe dans le reste du monde, et les données positives de la Chine soutiennent encore le dollar australien (AUD) à chaque baisse.

Powell, de la Fed, s’exprime lors de la réunion annuelle du FMI sur les monnaies digitales et les paiements transfrontaliers. Cela devrait être intéressant car les banques centrales de divers pays ont annoncé leur intention d’introduire des monnaies digitales le plus tôt possible.

Mardi, la Banque de réserve d’Australie (RBA) publie son compte-rendu de la réunion précédente. Bien qu’il soit important pour le AUD, il devrait être un non-événement cette fois-ci car la RBA n’a rien changé lors de la réunion précédente.

Mercredi, l’IPC canadien va probablement entraîner une certaine volatilité sur les paires de CAD. De plus, l’inflation est publiée au Royaume-Uni le même jour, quelques heures seulement avant.

Jeudi, le gouverneur de la Banque d’Angleterre tiendra un discours lors du sommet annuel sur les lignes de navigation. La semaine se termine vendredi avec les PMI pour le mois du Royaume-Uni et de l’Union européenne.

Malgré les événements mentionnés jusqu’à présent, le nerf de la guerre pour les marchés financiers reste les élections américaines. Pour cette raison, il est probable que le marché n’évoluera pas comme prévu et que les fourchettes de prix domineront l’action des prix. La prudence s’impose avant un événement aussi important, et les traders réduisent généralement le risque bien avant.