Une vue macro pour le mois d’octobre

Alors que nous entrons dans le dernier trimestre de l’année, le monde de l’investissement se penche sur la période à venir, en essayant de mieux se positionner pour la fin de l’année. C’est le trimestre le plus important de l’année, pour une raison simple : le jour des élections américaines est le 3 novembre. Outre l’élection, voici quelques sujets importants à considérer pour les mois à venir, en commençant par les décisions des banques centrales et en terminant par les matières premières.

La BCE va augmenter le PEPP

L’un des principaux événements de la semaine dernière a été la nouvelle baisse de l’inflation de base de la zone euro. La BCE est obligée d’agir en proposant davantage d’assouplissement quantitatif – la seule chose qu’elle puisse faire pour l’instant. Toutefois, en raison des élections aux États-Unis, elle attendra probablement jusqu’en décembre avant d’annoncer une augmentation du PEPP – Programme d’achat d’urgence en cas de pandémie. Les rumeurs sur le marché disent que la BCE va opter pour une augmentation d’un demi trillion d’euros, assez importante pour faire bouger les choses en ce qui concerne les futures prévisions d’inflation.

Brexit

LeBrexit continue de faire les gros titres. La semaine dernière, la Commission européenne a lancé une procédure d’infraction contre le Royaume-Uni pour violation de l’accord de retrait. Cependant, il semble qu’un accord soit encore possible et le risque est que la livre sterling se tasse dans les mois à venir. En tout état de cause, la volatilité devrait rester élevée sur les paires de livres sterling par rapport aux autres marchés.

stimulus fiscal

Il semble que le marché boursier américain reste élevé dans l’espoir d’une nouvelle relance budgétaire. Ce qui n’est pas clair, c’est si cette relance interviendra avant ou après les élections.

L’issue des élections devrait également déterminer l’ampleur de la relance. Si Biden gagne et que les démocrates remportent également le Congrès, la taille de l’accord budgétaire dépassera les autres scénarios, ce qui entraînera probablement une nouvelle hausse de la bourse.

En ce qui concerne le marché boursier, la saison des bénéfices commence et tous les yeux sont tournés vers les entreprises américaines pour voir si elles réalisent un nouveau trimestre solide. Une fois de plus, l’accent sera mis sur le secteur technologique et le Nasdaq 100.

Pétrole

Le prix du pétrole a connu une semaine difficile – il a chuté de plus de cinq pour cent. Cependant, la sous-approvisionnement devrait persister pour la période à venir, et dans les mois qui précèdent 2021, le prix du pétrole pourrait se redresser vers les 60 dollars.