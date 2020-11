Aperçu du procès-verbal du FOMC prévu pour plus tard dans la journée

Plus tard dans la journée, le compte-rendu du FOMC révélera ce dont les membres de la Fed ont discuté il y a trois semaines lors de la précédente réunion du FOMC. Tous les traders se souviennent que la déclaration d’il y a trois semaines, ainsi que la conférence de presse qui a suivi, étaient plutôt calmes.

Comme la réunion se tenait juste après le jour des élections américaines et que le résultat n’était pas clair, la Fed n’a pas voulu prendre de risques et a laissé sa politique monétaire inchangée. Par conséquent, le procès-verbal d’aujourd’hui ne révèlera peut-être rien de spectaculaire.

Cependant, entre-temps, beaucoup de choses ont changé sur le marché. Tout d’abord, le dollar est mis à mal jour après jour, et sa faiblesse n’est pas près de s’arrêter. D’autre part, la nouvelle administration de la Maison Blanche a déjà commencé à recruter des membres de son équipe. L’un d’entre eux est Janet Yellen, l’ancienne présidente de la Fed, qui vient d’accepter un nouveau rôle de secrétaire au Trésor.

USD en avance sur le procès-verbal du FOMC

Le graphique ci-dessus a montré la source de la faiblesse du dollar au cours des mois suivant mars 2020. Lorsque la Fed a ouvert des lignes de swap en USD avec d’autres banques centrales du monde entier, le besoin de monnaie de réserve mondiale a diminué de manière significative.

Le fait que la zone grise sur le graphique ci-dessus ait diminué ne signifie pas que le dollar est en train de réduire ses liquidités, bien au contraire. La Fed a inondé le système financier de dollars, et maintenant les autres banques centrales ayant accès aux lignes de swap n’en ont tout simplement plus besoin. Cela suggère qu’il y a beaucoup de liquidités en dollars disponibles, et donc que la tendance baissière du dollar observée depuis tout ce temps est logique.

La paire GBPUSD tradait aujourd’hui au-dessus de 1,33, l’EURUSD a augmenté jusqu’à 1,1927, et l’AUDUSD a presque atteint 0,74. Dans le même temps, le marché boursier américain atteint de nouveaux sommets historiques.

Toutefois, la prudence s’impose à l’approche de la fin de l’année de trading. JP Morgan prévient qu’il y a environ 300 milliards de dollars d’intérêts vendus sur le marché boursier vers la fin de l’année en raison du rééquilibrage. De plus, l’or ne rebondit pas, ce qui laisse supposer que les acheteurs de dollars sont toujours là. Enfin, la BCE est attendue dans deux semaines et la Fed dans trois semaines.

Comme l’EURUSD est si proche de 1,20 et que la BCE a exprimé son inquiétude quant au taux de change, la pression sur l’EURUSD augmente tout en étant proche de ce niveau. Si le marché boursier se retourne ne serait-ce qu’un peu et que le dollar commence à gagner du terrain, l’EURUSD devrait être le plus vulnérable à une correction.

Cette correction sera-t-elle déclenchée par le procès-verbal du FOMC d’aujourd’hui ?