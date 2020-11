Bitcoin proche des sommets, et alors ?

Un autre jour, un autre article sur Bitcoin – c’est le thème principal depuis un mois environ. Depuis que Bitcoin a franchi le seuil des 10 000 $ de support, des scénarios sur la manière dont il atteindra 100 000 $ et plus ont circulé à la vitesse de la lumière.

Cependant, l’augmentation de Bitcoin – et d’autres crypto-monnaies, en fait – cet automne, à un niveau presque record, n’a pas créé le flou qu’il avait l’habitude de connaître. Par exemple, lors de la montée de Bitcoin à son plus haut niveau en 2017, le nombre de recherches sur Google sur le sujet a grimpé en flèche. Sans surprise, au moment où cela s’est produit, Bitcoin s’est effondré.

Il a perdu plus de 75 % de sa valeur en peu de temps, et son graphique ressemblait à une bulle classique. Avancez de trois ans et Bitcoin est à nouveau proche de ses plus hauts niveaux. Cependant, cette fois, les recherches sur Google sur des termes apparentés sont loin d’atteindre les sommets. Bitcoin a-t-il une chance d’aller beaucoup plus haut maintenant que personne ne s’y intéresse ?

Un formidable rallye en 2020

Bitcoin a connu une année remarquablement intéressante jusqu’à présent. Il a évolué en corrélation positive avec le risque pendant les premières phases de la pandémie.

Plus précisément, Bitcoin a chuté en mars lorsque les marchés boursiers du monde entier se sont effondrés. L’or a également chuté, de sorte que les deux actifs n’ont pas permis de se prémunir contre le risque de marché.

Ensuite, les marchés boursiers se sont redressés. L’or aussi – et Bitcoin. L’explication simpliste était l’inflation. Si la Fed inonde le monde de dollars, tout devrait se retourner contre elle – les actions, l’or, Bitcoin. C’est ce qui est arrivé.

Cependant, à un moment donné, l’or a cessé de se redresser. De même, les actions ont cessé d’avancer comme elles l’avaient fait et n’ont atteint que quelques nouveaux sommets marginaux. Pourtant, Bitcoin a continué à se redresser.

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin est en baisse de 12 % par rapport à ses plus hauts niveaux. Il se négocie à 16 500 $ alors qu’il y a moins de 24 heures, il tradait à plus de 19 000 $.

C’est le problème majeur de Bitcoin. Il est trop volatile pour être une réserve de valeur. Il pourrait atteindre ce niveau à l’avenir, mais à ce stade, personne ne se satisfait d’une baisse de 12 % en un jour, même si l’intention est de rester investi pendant longtemps.

De mars à novembre, Bitcoin a augmenté de plus de 300 % – une performance extraordinaire. Cependant, il semble toujours qu’il n’ait pas atteint une maturité suffisante, car la volatilité le rend difficile à accepter par les investisseurs institutionnels à long terme.