Bitcoin – Qu’est-ce qui fait augmenter son prix ?

Bitcoin est en plein boom. La principale crypto-monnaie se négocie aujourd’hui à plus de 18 000 $, et a fait un bond impressionnant depuis la rupture des 10 000 $.

Bitcoin peut-il aller encore plus haut ? Qu’est-ce qui a fait monter son prix et quelles sont les chances qu’un tel mouvement se poursuive ?

L’une des premières choses qui frappe l’attention lors de l’actuel rallye des bulls de Bitcoin est le silence des participants au marché. Plus précisément, les médias financiers n’accordent pas beaucoup d’attention à cet incroyable rallye. C’est comme si Bitcoin continuait d’avancer alors que personne n’y prêtait attention.

Bitcoin se rapproche d’un record absolu

Le trading de Bitcoin au-dessus de 18 000 $ signifie qu’il se rapproche des sommets historiques qu’il a atteints en décembre 2017. Mais cette fois, personne n’en parle vraiment, car l’attention se porte sur la pandémie. En 2017, le crypto faisait fureur, les détenteurs achetaient des Lamborghinis, et les crypto-conférences étaient les nouveaux événements à la mode auxquels il fallait assister. Pas cette fois-ci.

Cette fois-ci, Bitcoin semble avoir accumulé suffisamment d’énergie pour rebondir à un nouveau sommet. Sera-t-il durable ? Personne ne le sait. Cependant, il y a certaines choses à envisager pour aller de l’avant.

Tout d’abord, le rallye actuel de Bitcoin a commencé à partir de 10 000 $. Lorsque Square a annoncé son investissement, c’était un signe de qui soutient le marché. Après que PayPal ait fait savoir à ses clients qu’il autorise les paiements crypto sur sa plateforme, c’était un autre signe. À partir de ce moment, Bitcoin a poursuivi une série de hauts et de bas plus élevés qui ne s’est pas arrêtée à ce jour. C’est une condition de marché normale pour un marché haussier.

Deuxièmement, la FCA au Royaume-Uni, l’organisme de régulation financière, a émis un ordre selon lequel tous les courtiers devraient cesser d’offrir des crypto CFD à partir de janvier 2021. Un CFD est un contrat dérivé, et tous les traders qui ont acheté et vendu des Bitcoins et d’autres crypto-monnaies en utilisant un instrument CFD spéculaient essentiellement sur l’évolution des prix – ils ne possédaient pas le vrai produit.

En raison de l’ordre du FCA, les investisseurs se sont tournés vers les crypto exchanges réguliers, où ils peuvent effectivement acheter ou vendre des Bitcoins sur le marché. De plus, comme la plupart des gens achètent et détiennent des Bitcoins, la demande d’actifs crypto a augmenté.

Ce ne sont là que quelques réflexions sur les raisons de l’augmentation de Bitcoin. Il se dissocie même de l’or et continue d’avancer tandis que le dollar américain se consolide par rapport aux autres monnaies fiat.

Cependant, d’un autre côté, Bitcoin a perdu 60 % de sa valeur en 2020. En d’autres termes, un retrait de 60 % sur tout investissement est difficile à tolérer par la communauté des investisseurs professionnels. Il reste donc un long chemin à parcourir avant que Bitcoin ne devienne un actif financier mature.