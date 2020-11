Blockchain, transparence et confiance au XXIe siècle

Le monde devient digital, et nous ne pouvons rien y faire. Tout ce qui nous entoure est digital, et la tendance a atteint les marchés financiers.

Depuis peu, les banques centrales des économies développées étudient les avantages de l’émission de leur propre monnaie digitale. Le meilleur exemple nous vient de la Banque centrale européenne (BCE) qui a déjà déposé les documents nécessaires à la protection de la marque “euro digital”. Elle a déclaré qu’elle se préparait juste pour le moment où elle aurait besoin de l’utiliser, si un tel moment venait à se présenter.

La BCE n’est pas la seule à investir des ressources dans l’espace monétaire digital des banques centrales. D’autres banques homologues ont suivi, et des recherches sont maintenant en cours.

Sur quelle technologie se baser pour de tels projets ? Son nom est blockchain, et il est aussi célèbre que Bitcoin, car il a été connu pour la première fois comme la technologie qui supporte les transactions Bitcoin.

Fintech, DLT et Blockchain

L’essor de la Fintech a entraîné des investissements massifs dans le domaine de la part des banques commerciales. De plus, les nouvelles entreprises fintech basent tout sur la technologie des grands livres distribués (DLT). La compréhension des concepts de base de la DLT est donc essentielle à tout investissement dans le domaine des fintech.

Pour le dire simplement, la DLT n’est rien d’autre qu’une base de données partagée. La comparaison est logique car, tout comme l’utilisation de Google Docs, avec la DLT, de nombreux utilisateurs peuvent contribuer au même projet. Il enregistre les changements et promet une manière plus transparente de gérer les informations et de partager la tenue des dossiers, entre autres.

Blockchain, comme son nom l’indique, est une blockchain de données liés entre elles qui utilisent la cryptographie. Elle dérive de la DLT car il s’agit d’une DLT purement publique.

Les banques centrales apprécient les développements basés sur la blockchain pour la simplicité du fonctionnement des transactions sur la blockchain. D’abord, la blockchain attribue un cryptage à la transaction, puis elle la vérifie et crée un bloc. Ensuite, le bloc est ajouté à la blockchain, et la transaction est terminée lorsque le grand livre est mis à jour avec les informations.

La transparence et la confiance sont les deux attributs que les banques centrales apprécient dans la blockchain, et ils sont à la base des nouvelles recherches pour la mise en œuvre de la monnaie digitale par les banques centrales. Comme toujours, il n’y a pas de fumée sans feu, du moins lorsqu’il s’agit des grandes banques centrales.

Il faut donc s’attendre à de nouveaux développements dans ce domaine et à des changements de réglementation pour accélérer le processus d’adoption des monnaies digitales des banques centrales. La course au digital vient de commencer.