Brexit : Un changement de ton remarquable

Au cours du week-end, alors que tout le monde regardait le résultat de l’élection présidentielle américaine, le Royaume-Uni a signalé un changement de ton concernant un éventuel accord sur le Brexit. Coïncidence ou non, ce signal intervient au moment où les États-Unis se préparent à un transfert de pouvoir.

L’enjeu est important pour le Royaume-Uni maintenant que les États-Unis ont un nouveau dirigeant. Soudain, la relation entre l’Union européenne et les États-Unis est de nouveau sur la bonne voie. Le Royaume-Uni, en menaçant d’enfreindre le droit international afin d’obtenir un accord sur le Brexit, s’est attiré des critiques qui ont alarmé le nouveau président américain.

En tant que tel, le changement de ton du Premier ministre Johnson n’est pas surprenant. Il a exprimé son souhait de voir un accord commercial être conclu, et sous la nouvelle administration à Washington, il y a de fortes chances que cela se produise le plus tôt possible.

La nouvelle administration américaine est plus susceptible de tenir le Royaume-Uni pour responsable de toute tentative d’infraction au droit international. C’est pourquoi le message envoyé par Johnson ce week-end alimente l’espoir de parvenir à un accord.

La livre sterling et le Brexit

Depuis le référendum du Brexit, la livre sterling se trade sans direction précise. Elle a effectivement chuté par rapport au dollar de 1,50 à 1,15, mais d’autres devises ont également chuté par rapport à la devise américaine au cours des quatre dernières années. Par exemple, l’euro a également chuté de 1,25 à 1,07 avant de rebondir en 2020 lorsque la Fed a amélioré la liquidité du dollar.

La meilleure façon d’interpréter le Brexit et l’éventuel deal commercial est d’examiner le taux de change EURGBP. Incapable de passer du niveau de 0,90, il réagit simplement à chaque nouvelle relative aux négociations du Brexit.

Normalement, un deal commercial fera monter la livre sterling et baisser l’EURGBP. Jusqu’à présent, au moins, toute nouvelle positive a fait monter la livre sterling, tandis que toute nouvelle de “no deal” l’a fait baisser. Si un accord est conclu, l’EURGBP a finalement plus de marge de manœuvre pour les baisses que pour les hausses en cas d’absence d’accord.

Une autre perspective intéressante vient de la politique monétaire. La Banque d’Angleterre s’est déjà davantage assouplie en augmentant le programme d’assouplissement quantitatif. Pour l’instant, cette mesure n’a pas affecté la livre sterling. Cependant, la BCE est la prochaine à agir et si elle fait un grand pas, l’EURGBP devrait franchir le niveau de 0,90 de manière décisive.