Bull Run projeté par Goldman Sachs en 2021

À un peu plus d’un mois des vacances de fin d’année, les sociétés d’investissement du monde entier révèlent déjà leurs prévisions pour 2021 sur les principales classes d’actifs. Il va sans dire que les nouvelles positives concernant les vaccins de Pfizer, Moderna et probablement d’autres dans un avenir proche, ont changé la perspective de la pandémie.

Avec cela, la perspective de la croissance économique a également changé. Si l’on ajoute à cela la nouvelle administration à Washington, les nouvelles mesures d’assouplissement prises par les principales banques centrales, les nouvelles mesures de relance budgétaire et les investissements massifs dans les infrastructures aux États-Unis, le tableau ne peut être que positif.

Toutefois, comme Christine Lagarde, la directrice de la BCE, n’a pas tardé à le faire remarquer, les nouvelles concernant les vaccins sont déjà prises en compte dans les prévisions. Par conséquent, avec un vaccin sur la table, la reprise économique aura encore du mal à revenir aux niveaux d’avant la pandémie.

Prévisions de Goldman Sachs pour 2021

La célèbre banque d’investissement américaine a publié ses prévisions concernant les marchés des actions pour les douze prochains mois. Étant donné que nous sommes déjà dans la seconde moitié du mois de novembre, nous pouvons facilement l’interpréter comme une prévision des actions pour 2021.

La première chose qui frappe, c’est que Goldman considère le S&P 500 comme l’indice boursier le plus performant en 2021. Il est presque deux fois plus performant que le STOXX Europe 600 et plus du double du TOPIX. C’est plus qu’intéressant car les actions européennes ont longtemps été moins performantes que leurs homologues américaines. On aurait donc pu penser qu’une rotation des États-Unis vers les marchés émergents (MSCI Asie-Pacifique) serait logique, sans parler du STOXX Europe 600.

Au moment de l’annonce de Pfizer la semaine dernière, le secteur bancaire européen était celui qui avait le plus progressé. Il a enregistré une croissance à deux chiffres en quelques jours, dépassant le bond du S&P 500. Toutefois, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un événement exogène.

Goldman Sachs a raison de mettre davantage l’accent, une fois de plus, sur les marchés boursiers américains. La Fed devrait offrir plus d’assouplissement en décembre. De plus, une énorme facture d’infrastructure de plus d’un millier de milliards de dollars est en cours de réalisation avec la nouvelle administration. En outre, alors que l’impôt sur les sociétés augmentera, les tensions sur le trading devraient diminuer, ce qui permettra aux entreprises américaines d’accéder plus facilement aux marchés étrangers.

Dans l’ensemble, les actions américaines se trouvent à nouveau dans une situation gagnant-gagnant. Pourquoi ? La situation est similaire à celle qui prévalait avant les élections américaines : peu importe qui allait gagner, les actions étaient sur le point d’augmenter.

Et c’est ce qu’elles ont fait.