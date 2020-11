Changements importants pour la livre sterling cette semaine

Pendant la première semaine qui a suivi le résultat des élections américaines, le trading a été pour le moins chaotique. Les actions, ainsi que les devises, cherchent une direction après la nouvelle qu’un éventuel vaccin COVID-19 pourrait arriver dès l’année prochaine.

De telles nouvelles ont créé un chaos tout aussi important que celui observé au début de la pandémie. Les investisseurs en quête de direction ont commencé à faire tourner les actifs dans différents domaines. L’un de ces actifs pourrait être la livre sterling (GBP).

Il existe un sentiment constructif autour de la livre sterling, surtout depuis l’élection de Biden. Toutefois, la publication d’aujourd’hui sur la livre sterling montre, une fois de plus, que le Royaume-Uni est l’un des pays les plus durement touchés par la récession économique. De plus, le nombre de décès dus à la COVID-19 montre à quel point le pays a mal géré la pandémie.

Les investisseurs tournés vers l’avenir vont-ils faire des offres pour la livre sterling dans la période à venir ?

Quoi de neuf pour l’économie du Royaume-Uni et sa monnaie ?

L’événement le plus important, tourné vers l’avenir, qui a un fort impact sur la politique britannique est peut-être l’élection de Biden comme nouveau président des États-Unis. Les démocrates ont clairement fait savoir qu’ils ne toléreraient pas une violation de l’accord du Good Friday et le Royaume-Uni fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les relations avec les États-Unis. En tant que tel, on s’attend à ce qu’un accord de trading de Brexit se concrétise le plus tôt possible.

Le marché a réagi subtilement en faisant baisser l’EURGBP de 0,90 à 0,87. Toutefois, il a rapidement rebondi grâce à la demande toujours forte pour l’euro.

Le PIB du troisième trimestre publié aujourd’hui montre un fort rebond. C’est peut-être la raison pour laquelle la livre sterling est revenue face à l’euro, mais toute évolution positive dans ce domaine doit être prise avec des pincettes. Alors qu’il s’agit de la plus forte expansion observée en un trimestre depuis 1955, la contraction, par rapport à la fin de 2019, montre encore une baisse de près de 10 %.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, M. Bailey, est sur le point de participer à un groupe de discussion sur la politique à suivre lors du Forum de la BCE sur les banques centrales. Avant cette apparition, il a fait part de ses réflexions sur les données du PIB d’aujourd’hui, les qualifiant de conformes à ce que la BOE pensait qu’elles seraient. Il a notamment noté une forte reprise, mais aussi un énorme vide à combler par rapport à la même période de 2019.

En résumé, l’évolution de l’économie britannique pour le reste de l’année aura probablement un impact important sur la livre sterling. C’est une monnaie qui a principalement évolué sur la base de la résolution sur le Brexit. Alors que nous approchons de la fin de cette période, attendez-vous à ce que la volatilité de la livre sterling augmente de manière significative.