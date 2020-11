Cisco en bonne voie pour l’année fiscale 2021

La semaine dernière, Cisco a présenté ses résultats pour le premier trimestre de l’année fiscale 2021. Bien que les résultats n’aient pas été spectaculaires, ils ont dépassé les attentes des investisseurs, faisant grimper le cours de l’action.

Cisco a annoncé des revenus de 11,9 milliards de dollars pour le trimestre, et le marché a estimé à 11,88 milliards de dollars. Sur ces revenus, le bénéfice par action (BPA) ajusté a été conforme aux attentes du marché (0,7 $).

Si l’on compare les résultats du premier trimestre à ceux de l’exercice 2020, il n’y a rien à célébrer : les revenus sont en baisse de 9 %, le bénéfice net de 26 % et le BPA dilué de 25 % selon les metrics GAAP. Cependant, comme la direction de l’entreprise s’est empressée de le souligner, le monde a été confronté à une pandémie. Les incertitudes macroéconomiques ont affecté l’activité de Cisco et continueront de le faire dans la période à venir.

Cependant, la direction reste optimiste. Après tout, il s’agit d’une entreprise qui s’efforce d’être un partenaire technologique de confiance pour de nombreuses entreprises qui accélèrent leur stratégie « digital-first ».

Réactions après les résultats financiers de Cisco

La réaction globale du marché a été positive. Les participants au marché ont apprécié le fait que Cisco ait battu les résultats pessimistes et optimistes. Ils ont également apprécié le fait que la direction de l’entreprise ait donné des orientations optimistes pour la période à venir. L’une des choses les plus importantes à considérer est le changement d’orientation des revenus de l’entreprise, qui poursuit sa transition vers des revenus plus récurrents. Ces revenus sont considérés comme apportant une stabilité en période de récession, ce qui est positif à prendre en compte pour les bénéfices futurs.

En conséquence, RBC Capital Markets a augmenté son objectif de cours de l’action Cisco de 48 $ à 49 $ grâce à une gestion optimiste. RBC voit un potentiel de hausse de 19 % dans les activités de Cisco, principalement en raison des besoins à venir en matière d’infrastructure 5G. En revanche, elle a noté que la baisse des commandes de fournisseurs de services constitue une menace pour les prévisions.

New Street research a mis à jour Cisco pour acheter tandis que le Crédit Suisse reste neutre. Toutefois, ce dernier a relevé son objectif de prix de 36 à 41 $.

Alors qu’elle continue de voir ses revenus diminuer pour le deuxième trimestre de l’année fiscale, Cisco s’attend à réaliser un BPA non-GAAP de 0,74 à 0,76 $ et un taux de marge brute non-GAAP de 64 % à 65 %.

Dans l’ensemble, c’est un bon trimestre pour Cisco dans un environnement commercial difficile. La direction estime qu’il est nécessaire de poursuivre la transformation de l’entreprise en proposant davantage de logiciels et d’abonnements, a enregistré une croissance impressionnante des flux de trésorerie d’exploitation et a même rapporté aux investisseurs près de 3 milliards de dollars.