Corrélation or/argent – Quelle est la prochaine étape ?

Le prix de l’or est passé sous la barre des 1 850 $ hier et a rapidement entraîné une hausse du dollar américain. Ce niveau a constitué un fort support au cours des derniers mois, mais n’a pas tenu, car de nouvelles informations sur des vaccins potentiellement efficaces contre le COVD-19 ont été diffusées.

L’or a agi comme il était censé le faire pendant la pandémie. En tant que produit refuge, il protège les investisseurs de l’inconnu et d’une inflation potentiellement plus élevée.

Cependant, la première partie de cette déclaration n’a pas fonctionné comme avant. Les investisseurs ajoutent de l’or à un portefeuille pour obtenir des avantages de diversification. Plus précisément, si les actions chutent, l’or devrait moins chuter – voire s’apprécier. En 2020, il a évolué parallèlement aux actions, reflétant davantage la deuxième partie, la protection contre l’inflation.

L’argent a longtemps été considéré comme “l’or du pauvre”. Parce qu’il est moins cher, il remplace l’or dans de nombreux portefeuilles. Tout comme l’or, il offre à un portefeuille d’actions la même diversification qu’un portefeuille 60-40 (c’est-à-dire 60 % d’actions, 40 % d’obligations). Pour de nombreux traders, l’argent n’est qu’une extension de l’or – une affirmation assez valable.

L’or et l’argent – des volatilités différentes

L’or et l’argent ont une corrélation directe – une corrélation positive. Cela signifie que lorsque l’un se déplace vers le haut, l’autre suit. Ou, lorsqu’elle passe en territoire négatif, l’autre en fait de même. Cependant, la corrélation directe est déclenchée par le mouvement de l’or.

Il est rare de voir l’action du prix sur un graphique argent diverger de celle observée sur l’or. Par conséquent, la différence entre les deux est sujette à des possibilités d’arbitrage.

Prenez l’action sur les prix pendant la pandémie. Au début de celle-ci, en mars, le prix de l’or a chuté – mais le prix de l’argent a chuté davantage, en pourcentage. Puis, le prix de l’or s’est redressé, tout comme le prix de l’argent. Cependant, comme l’argent a plus chuté que l’or, les résultats absolus obtenus jusqu’à présent sont plus importants pour l’argent que pour l’or, si l’on mesure le passage du niveau le plus bas au niveau le plus élevé.

C’est pourquoi le ratio or/argent est un élément clé pour trader l’argent. Lorsqu’il dépasse certaines valeurs, cela signifie que l’argent a dépassé l’écart régulier ou moyen par rapport au prix de l’or. C’est pourquoi les traders se concentrent sur l’argent plutôt que sur l’or, pour la simple raison que l’argent devrait rattraper le terrain perdu.