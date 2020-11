Déclaration du FOMC de novembre 2020 – Qu’en faire ?

Un jour plus tard que d’habitude, en raison des élections américaines, la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a décidé de laisser sa politique monétaire inchangée. Ainsi, le taux des fonds fédéraux reste inférieur à 0,25 %, et la Fed a également décidé de laisser les achats d’actifs inchangés.

Cette décision a été très attendue par les marchés financiers. Au cours d’une semaine dominée par les gros titres politiques, la Fed n’a pas pu procéder à des changements de politique importants. En raison de l’absence de changement de politique, la déclaration proprement dite n’a pas eu d’impact sur le sort du dollar américain.

Jusqu’à la déclaration du FOMC, le dollar américain se tradait avec un ton d’offre. La corrélation négative avec le marché boursier américain s’est poursuivie tout au long de la journée, l’EURUSD, l’AUDUSD, la GBPUSD gagnant plus d’une centaine de pips alors que les actions continuaient à monter. Au moment où la conférence de presse a commencé, trente minutes après la déclaration, les marchés étaient au plus haut.

Qu’a dit Powell lors de la conférence de presse ?

Pour commencer, il a mentionné que l’économie s’est améliorée de manière significative. De plus, il a ajouté que l’aide budgétaire se poursuivrait là où la politique monétaire s’arrête. En d’autres termes, il a fait allusion à une aide budgétaire accrue de la part du gouvernement, et c’est ce qui sera l’objectif après que le résultat de l’élection sera connu.

L’incertitude règne, et c’est une grande inconnue pour la Fed. La commission a discuté des achats d’actifs lors de cette réunion, et M. Powell a déclaré que l’analyse des achats d’actifs était l’objectif principal. La Fed n’a pas envisagé de ralentir le rythme du programme d’assouplissement quantitatif (actuellement à 120 milliards de dollars par mois), et elle trouve inquiétante la récente augmentation des cas de coronavirus. Il semble que ce soit un copier/coller de la dernière réunion où la Fed a réitéré que l’économie connaîtrait une forte reprise si un soutien fiscal plus important arrivait.

Dans l’ensemble, rien de nouveau de la part de la Fed, comme prévu, malgré le fait que certaines voix aient appelé à l’action. Cependant, la Fed a littéralement eu les mains serrées lors de cette réunion car la politique monétaire, pour une fois, arrive en deuxième position en importance.

Les marchés sont restés inchangés pendant la période de la Fed. Au moment où Powell a terminé, une cinquantaine de minutes plus tard, l’EURUSD tradait à 1,1825, la GBPUSD se maintenait à 1,3133 et l’AUDUSD était à 0,7271. Quant au marché boursier, l’indice Dow Jones tradait à environ 28,4k à la fin de la conférence de presse, plus ou moins au même niveau qu’à son début.

En ce qui concerne le rapport des NFP d’aujourd’hui, il se pourrait bien que nous ayons une réaction similaire du marché. Les données économiques font un pas en arrière jusqu’à ce que l’incertitude électorale disparaisse.