Deux supports techniques d’entrée sur Ethereum et Litecoin

LE LEADER BITCOIN (BTC) A LE VENT EN POUPE CETTE ANNEE

Le cours du Bitcoin réalise une année 2020 fantastique sur le plan de sa performance boursière, avec plus de 90% de hausse depuis le début de l’année et 30% sur le seul mois d’octobre écoulé. Le leader du marché cryptographique occupe donc la première place cette année, affichant même une performance supérieure à l’indice Nasdaq Composite, alors que les stars technologiques du Nasdaq bénéficient à fond de l’ère économique du Coronavirus Covid-19. Rappelons que la Dominance du BTC se situe toujours au-delà des 60%, il reste donc de loin le proxy de premier rang de cette classe d’actif des crypto-monnaies. Le cours du Bitcoin rencontre actuellement la résistance à 13.880$, c’est le sommet de l’année 2019 et le nouveau pivot d’accélération haussière.

Sur le plan technique donc, les perspectives du BTC sont largement haussières, surtout après la superbe clôture mensuelle du mois d’octobre 2020 qui permet de viser les 20.000$ à horizon 4/6 mois. Le nouveau garant technique de la tendance haussière de fond se trouve au niveau du support à 11.500$. Dans l’immédiat, gare à la volatilité due à l’élection présidentielle aux Etats-Unis.

LES ALTCOINS SOUSPERFORMENT MAIS ETHUSD ET LTCUSD ONT DES SUPPORTS TECHNIQUES INTERESSANTS POUR UN ACHAT

Le BTC a largement été boosté par le choix de PayPal d’accepter les paiement en BTC, le cycle relatif est donc actuellement défavorable aux altcoins qui figurent dans le top 10 de la capitalisation boursière cryptographique. En revanche, j’estime qu’il y a une opportunité d’achat sur les coins Ether et Litecoin dans le cadre d’un mouvement de retour (pull back) sur des supports chartistes. Pour le taux ETHUSD, il s’agit du support à 360$ et pour Litecoin, le seuil des 50/51$.

Graphique du cours de Ethereum en données journalières

Graphique journalier du cours de Litecoin – source TradingView