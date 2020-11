Dow Jones – Nouveau record absolu

La journée d’hier a marqué une étape importante pour le plus célèbre indice boursier du monde – le Dow Jones Industrial Average ou simplement le Dow. Les composantes du Dow sont peu “industrielles” ces jours-ci, mais nous ne pouvons pas ignorer cette étape importante : pour la première fois dans l’histoire, le Dow Jones a atteint et clôturé à 30 000 points.

Il y a beaucoup de choses à dire sur cette performance. De plus, le timing est plus qu’intéressant, puisqu’il s’agit d’une pandémie. Cependant, l’histoire retiendra que le Dow a atteint 30 000 en novembre 2020, doublant ainsi en moins de quatre ans.

Les cours de la bourse entraînent la reprise économique

Le spectacle est et doit être célébré dans le monde entier. Alors que de nombreux économistes, traders et investisseurs s’inquiètent de l’inflation et des raisons « artificielles » qui ont fait que le Dow Jones a atteint les 30 000, la vérité est toujours au centre.

Oui, les soucis d’inflation existent. Lorsque toutes les banques centrales du monde imprimeront de la monnaie à des taux sans précédent, les prix augmenteront. Cependant, ce n’est pas encore le cas. Toutes les mesures de lutte contre l’inflation sont toujours orientées à la baisse. L’un des arguments avancés est que lorsque l’inflation saute, elle le fait si vite que les banques centrales ne peuvent pas réagir.

J’avancerais ici l’argument suivant. Les banques centrales sont tellement fatiguées de lutter contre une inflation faible depuis des décennies (par exemple au Japon), qu’une telle “surprise” est au moins la bienvenue pour modifier le dosage global de la politique monétaire.

Pour en revenir au Dow, le marché boursier est considéré comme un indicateur économique avancé. Il est en avance d’environ six mois sur le cycle économique. Si cela est vrai, il y a une coïncidence étonnante entre le moment où le Dow et le marché boursier ont tourné pendant la pandémie et le moment de l’annonce de vaccins potentiellement efficaces.

De plus, la hausse des cours boursiers est responsable du fameux « effet de richesse ». Les investisseurs se sentent plus optimistes et plus riches et donc la consommation augmente. Par conséquent, la hausse des cours boursiers entraîne une reprise économique plus rapide.

Il a fallu 103 ans au Dow Jones pour atteindre 10 000 points. Plus d’un siècle ! Cependant, les 10 000 points suivants ont été atteints en 18 ans. Et le voyage de 20 000 à 30 000 ? Il a parcouru cette distance en quatre (4 !) ans. Et, dans le même temps, l’inflation n’est nulle part. En d’autres termes, ce sont les investisseurs boursiers qui ont le plus profité de la hausse des cours de la bourse. Comme les économistes se plaisent à le dire, l’augmentation s’est faite en termes réels.

Vive la bourse ! Vive le Dow !