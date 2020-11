Élections américaines – Finis les paris

Alors que nous entrons dans les dernières heures avant le jour des élections aux États-Unis, il est intéressant de jeter un coup d’œil sur les enjeux des élections américaines de 2020. De plus, l’écart entre les différents sondages ressemble à la difficulté qu’a eue le marché à prédire le vainqueur en 2016. Il semble que ce soit similaire, avec la mention que plus d’Américains ont voté jusqu’à présent qu’en 2016 et encore plus se sont inscrits pour voter aujourd’hui.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la moyenne des sondages au cours de l’année écoulée. On constate que l’écart entre les deux se réduit depuis juillet, mais Biden reste le favori.

Toutefois, il s’agit d’un sondage national. En 2016, tous les sondages nationaux ont donné Hillary comme gagnante. Plus précisément, tous sauf un – Trafalgar Group. C’est le seul sondage qui a donné Trump gagnant en 2016. Devinez quelles sont leurs prévisions pour les élections de 2020 ? Trump !

La position des deux candidats sur des questions cruciales

Nous ne sommes pas ici pour prédire qui va gagner, mais pour mettre en avant certains faits avant ce vote critique. Pourquoi est-il crucial et comment se fait-il que le monde entier regarde le jour des élections américaines ?

Tout d’abord, le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale et il devrait réagir de façon spectaculaire au résultat de l’élection, en augmentant dans le cas d’une victoire de Trump et en diminuant dans le cas d’une victoire de Biden.

Ensuite, les États-Unis sont la plus grande économie du monde. La politique de Trump mettait l’accent sur le protectionnisme, l’isolationnisme et favorisait l’Amérique par-dessus tout. Par conséquent, la victoire de Trump signifie que la plus grande économie du monde fait de même, ce que beaucoup d’autres pays souhaitent éviter en raison des droits de douane et des guerres commerciales en cours. D’autre part, une victoire de Biden ramènerait probablement l’Amérique sur la scène internationale en tant que leader du monde libre, les tensions commerciales cédant la place à une plus grande coopération internationale.

C’est pourquoi, à en juger par ces deux paramètres, les élections d’aujourd’hui sont cruciales pour la politique mondiale des années à venir. Trump n’a pas l’intention de fermer l’économie à cause de la pandémie de coronavirus, alors que Biden est resté vague à ce sujet. Trump a également promis un vaccin, et de nombreux critiques affirment qu’il est le seul responsable de la mauvaise gestion de la pandémie. Biden, en revanche, s’est montré plus prudent, en accordant plus d’attention aux preuves scientifiques.

Dans l’ensemble, les divergences entre les deux montrent, une fois de plus, une Amérique divisée. Si Trump gagne à nouveau, l’Amérique restera non seulement divisée, mais aussi isolée. Si Biden gagne, il faudra du temps pour inverser le cours des décisions de Trump au cours des quatre dernières années.

Quant aux sondages, ils perdent de leur importance dès le début du vote. Nous avons vu des surprises dans le passé, donc personne ne doit écarter les surprises à l’avenir.