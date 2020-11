Événements à envisager pour la semaine à venir en matière de trading

La semaine à venir sera probablement dominée par les nouvelles de la pandémie de COVID-19. Alors que la deuxième vague frappe les États-Unis, le nombre d’infections atteint des niveaux extrêmes : plus de 150 000 cas ont été signalés en un seul jour au cours du week-end.

L’évolution de la pandémie est un facteur important à prendre en compte dans toute analyse économique, et le monde occidental a jusqu’à présent fait un travail terrible pour contenir la propagation. Si nous regardons d’autres parties du monde, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la plupart des pays asiatiques, les différences sont effroyables.

Lagarde de la BCE à nouveau au centre de l’attention

La semaine dernière, il était question de l’événement virtuel Sintra et du message que Christine Lagarde, présidente de la BCE, a envoyé aux marchés. De nombreux observateurs de la BCE considèrent le message d’octobre et celui de la semaine dernière comme les meilleurs de la présidence de Lagarde à ce jour. L’assouplissement se poursuit à la fin de l’année et l’euro a affaire à une banque centrale solide derrière la crise – d’où le fait qu’il se négocie avec un ton de surenchère. Lagarde s’exprimant trois fois cette semaine, l’euro devrait être l’une des monnaies qui bougent le plus.

L’Allemagne a commencé à se préparer à une vaccination massive contre le coronavirus afin d’accélérer le processus une fois qu’un vaccin sera disponible. Dans le même temps, les taux d’infection dans toute l’Europe semblent avoir atteint un pic mais restent à des niveaux élevés. Les mois suivants sont donc cruciaux, surtout si l’on considère les basses températures de la saison hivernale.

Un autre cycle de négociations commence à Bruxelles cette semaine, après que la délégation de l’Union européenne se soit rendue à Londres la semaine dernière. Il semble que les deux parties tentent désespérément de parvenir à un accord, et cette semaine pourrait être celle où une percée sera annoncée.

Les données sur les ventes au détail aux États-Unis et au Royaume-Uni nous donneront un indice sur la forme du consommateur dans les deux pays. Avec les fêtes de fin d’année qui approchent et le Black Friday, l’objectif sera de voir si le taux d’économie a diminué à la lumière des nouvelles positives concernant le vaccin COVID-19.

Dans l’ensemble, la semaine de trading devrait être assez active, les marchés restant tendus à leurs plus hauts niveaux. Les contrats à terme sur le Dow Jones restent proches des plus hauts historiques, tout comme les principales paires de risques – l’EURUSD se trade à 1,1850, l’AUDUSD a regagné 0,73.