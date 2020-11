Home Depot bat facilement ses prévisions de revenus entrainant la hausse de ses actions

C’était au tour de Home Depot de publier ses bénéfices cette semaine, et ils ont dépassé les attentes sur tous les indicateurs. Les recettes ont augmenté à 33,54 milliards de dollars, sur une estimation de 31,81 milliards de dollars. De plus, le BPA ajusté a atteint 3,18 $ par rapport à l’estimation de 3,05 $. Ce qui est encore plus important, c’est que les ventes comparables aux États-Unis ont atteint 24,6 %. Les attentes pour cette mesure étaient d’un peu plus de 19%, et le résultat a été suffisant pour faire monter le prix de l’action.

Toutefois, Home Depot n’est pas une entreprise de technologie comme Tesla ou toute autre entreprise technologique qui a connu une appréciation significative du cours de l’action pendant la pandémie. Il s’agit plutôt d’un détaillant de produits de rénovation, le plus important au monde, néanmoins. Son cours de 24,06 % sur l’année en cours n’impressionne peut-être pas beaucoup de monde, mais la croissance constante pendant la pandémie est tout simplement impressionnante.

Autre chose : Home Depot vient de déclarer un dividende trimestriel de 1,50 $ par action et a un rendement à terme de 2,21 %. Le dividende doit être versé aux actionnaires inscrits le 3 décembre, donc la date ex-dividende de facto est le 2 décembre.

Coup d’œil sur les aspects financiers

Le bon côté des choses, c’est que la croissance des ventes des magasins comparables a facilement dépassé les estimations du consensus. En outre, le nombre de transactions des clients a augmenté de 13 %, tout comme le prix moyen des tickets, bien qu’il n’ait augmenté que de 10 %.

En revanche, Home Depot a enregistré une baisse du taux de marge brute, qui est passé de 34,5 % à 34,2 %, tandis que le taux de marge d’exploitation est resté plus ou moins stable à 14,5 %.

La perspective macro

L’industrie de la construction est d’une importance capitale pour une économie. Il a des effets d’entraînement sur l’ensemble de l’économie, car il influence également d’autres secteurs – pensez à l’immobilier, à la conception de maisons, aux magasins de meubles, etc. Pendant les récessions économiques, les banques centrales (et cette fois-ci les gouvernements aussi) assouplissent la politique monétaire afin que les consommateurs (et les entreprises) aient accès à des crédits bon marché.

Ainsi, les ménages peuvent refinancer d’anciennes hypothèques ou en prendre une aux conditions nouvellement avantageuses. Les effets secondaires se font donc sentir sur les détaillants comme Home Depot, qui augmentent leur ticket moyen et leurs ventes. C’est un signe solide que l’économie se redresse ou, du moins, qu’elle est sur la bonne voie.

Les permis de construire, par exemple, sont un indicateur avancé d’une reprise. Il indique le tournant dans le cycle économique et est directement lié au secteur du logement. C’est pourquoi, lorsque des détaillants comme Home Depot déclarent des bénéfices dans un trimestre dominé par une récession économique, les autres acteurs du marché regardent pour en voir les implications sur l’économie globale.

Jusqu’ici, tout va bien.