Interprétation des données PMI de la zone euro

Les terribles données du PMI d’hier n’ont pas suffi à maintenir la paire EURUSD au plus bas. Bien qu’elle ait chuté de 1,19 à 1,18, la paire a rebondi au cours de la nuit grâce à la forte performance des actions américaines qui ont fait baisser le dollar.

Toutefois, on ne peut pas ignorer les données abyssales de l’indice PMI dans la zone euro. Le PMI est un indice de diffusion – une enquête. Pour cette raison, il donne souvent des signaux contradictoires, en ce sens qu’il montre une contraction plus forte d’un secteur qu’il ne l’est en réalité. Ou une expansion plus forte que la réalité ne l’est.

Pourtant, les données d’hier font que l’on se demande quand et comment la zone euro se remettra du ralentissement généré par la pandémie de COVID 19. Le Flash Eurozone PMI Composite Output pour le mois de novembre a atteint 45,1 – son plus bas niveau depuis six mois ; le Eurozone Services PMI a atteint 41,3 – son plus bas niveau depuis six mois.

Retour à une récession profonde

Beaucoup ont prédit un tel retour à des conditions de récession. Pourtant, les chiffres sont difficiles à digérer.

Prenez les données relatives aux services, par exemple. Avec 41,3 en novembre, elles font suite à la publication de 46,9 en octobre. Ces deux chiffres sont bien en dessous du niveau 50 qui marque la frontière entre expansion et contraction.

Comme de nombreuses économies européennes sont dans une sorte de confinement, ces données ne sont pas surprenantes. Ce qui est surprenant, c’est la chute à 41 dans les services et les perspectives à venir. Si les nouvelles concernant les vaccins sont bonnes, il reste encore un long chemin à parcourir avant de parvenir à la normalité. D’ici là, un Noël différent attend les familles européennes. Un Noël où les voyages seront limités, où les restrictions de toutes sortes seront imposées, où le chômage sera plus élevé et où il y aura plus d’argent à dépenser.

En revanche, les données en provenance des États-Unis continuent de sortir mieux que prévu. Pourtant, le dollar ne reflète pas les données positives – seules les actions le font.

Cela montre combien il est difficile d’interpréter le marché des devises et les effets potentiels des données économiques sur les mouvements d’une devise. Une politique monétaire extrême et non conventionnelle a tellement modifié les principes fondamentaux que le marché vit dans son propre monde.

En effet, la déconnexion de la réalité est un sujet dont les médias financiers ont discuté à plusieurs reprises cette année. Pour une fois, le marché boursier semble déconnecté de la réalité économique.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’une telle chose se produit. Il se trouve que les marchés sont tendus et que certains trades nécessitent plus de temps pour se dérouler. Alors que nous approchons de la fin de l’année de trading, attendez-vous à d’autres surprises dans le peu de temps qui nous reste jusqu’en 2021.