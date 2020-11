Investir pendant et après une année électorale

Alors que les investisseurs attendent le résultat des élections de 2020, il est intéressant de jeter un coup d’œil à certaines des choses que font les investisseurs pendant et après une année électorale.

La course à couteaux tirés se poursuit avec, au moment où nous écrivons cet article, une présidence Biden et un Sénat républicain possibles. Si tel est le cas, la relance budgétaire que le marché attend sera bien moins importante que prévu. Cependant, le marché boursier s’est redressé et continue de le faire, en particulier l’indice Nasdaq 100. L’explication est qu’une présidence Biden ne menacerait pas les grandes entreprises technologiques comme l’a fait récemment l’administration Trump.

Seule cette situation pourrait changer en un clin d’œil, car tous les votes ne sont pas encore comptés. Alors que les investisseurs ont encore du mal à se positionner pour la période à venir, voyons ce qu’une année électorale apporte du point de vue d’un investisseur en bourse.

Ce qu’il faut attendre d’une année électorale

La première chose à prendre en compte est une plus grande volatilité tout au long de l’année électorale. Cette année, la volatilité a été extrême également en raison d’un facteur exogène – la pandémie COVID-19.

En raison de la forte volatilité observée au cours d’une année électorale, les investisseurs préfèrent retirer quelques “jetons” de la table. Plus précisément, ils réduisent l’exposition au risque dans leurs portefeuilles.

Cela se traduit par des sorties du marché boursier pendant l’année électorale et jusqu’au jour du scrutin, et par des entrées dans les fonds du marché monétaire (c’est-à-dire les catégories d’actifs à faible risque). Toutefois, la tendance générale est que l’année qui suit une année électorale voit exactement le contraire : les fonds reviennent sur le marché boursier et sortent des fonds du marché monétaire. Ainsi, la hausse des actions après le jour des élections pourrait être liée au fait que les investisseurs se positionnent déjà pour 2021.

Il faut également tenir compte du fait que, statistiquement, le marché boursier a enregistré des rendements positifs au cours des deux décennies et demie écoulées, quel que soit le vainqueur – le président sortant ou le nouveau candidat. Il s’avère que cette année n’est pas différente, bien qu’il reste encore quelques jours de trading.

Dans l’ensemble, si les investisseurs ont la possibilité de s’écarter de leur perspective d’investissement à long terme, il est probable que cela se produise pendant les années électorales. Toutefois, compte tenu des performances historiques des actions au cours de ces années, la meilleure chose à faire est de rester investi pendant les années électorales, pour obtenir la meilleure performance d’un portefeuille.