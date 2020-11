Investissement en valeur vs investissement en croissance – les tables sont-elles en train de tourner ?

La récession économique du coronavirus diffère de toutes les récessions connues jusqu’à présent. Générée par une crise sanitaire, elle n’a pas seulement entraîné une contraction du PIB, elle a aussi modifié le comportement des consommateurs.

Les achats ont changé. Les gens se socialisaient davantage, aimaient aller dans les centres commerciaux, regarder un film, passer du temps à l’extérieur, voyager. Tout cela a presque complètement disparu depuis le mois de mars. Pourtant, le marché boursier a surperformé.

Cependant, nous devons considérer le marché boursier à travers ses différentes composantes. Les entreprises appartiennent à différents secteurs et font partie de divers indices qui nous en disent long sur ce qui s’est passé et ce qui se passe.

La bourse pendant la pandémie de COVID-19

Dans notre analyse, nous utiliserons le marché boursier américain pour la seule raison qu’il est le plus développé au monde. Pour commencer, le marché boursier est responsable de ce qu’on appelle “l’effet de richesse”. Les données économiques montrent que les gens sont enclins à dépenser une plus grande partie de leurs revenus et à épargner moins à mesure que la bourse progresse. De toute évidence, c’est le contraire qui se produit.

Pour lutter contre une récession, l’un des objectifs est donc de soutenir le marché boursier à la hausse. Même si les gens reçoivent de l’argent gratuitement (c’est-à-dire de l’argent offert pour faire face à la situation du moment), s’ils épargnent plus qu’ils ne dépensent, la reprise économique sera retardée.

En mars, le marché boursier a chuté. Tous les indices américains se sont effondrés, certains plus que d’autres. Le Nasdaq 100, par exemple, s’est rapidement redressé et a atteint de nouveaux sommets. Pas un seul, mais plusieurs records historiques pendant la pandémie. Ce sont des actions de croissance, et les gens les ont achetées en raison du changement de comportement des consommateurs que tout le monde a observé. L’idée est que ces actions surpasseront l’ensemble du marché au fil du temps, ayant un potentiel accru tant que les conditions de la pandémie se maintiendront.

Dans le même temps, les actions de valeur ont également trouvé des acheteurs. Même au cours des premiers mois de la pandémie, les investisseurs ont acheté des actions de valeur comme des croiseurs et des compagnies aériennes dans l’espoir que les prix qu’ils obtiennent soient bien inférieurs à la valeur intrinsèque de ces entreprises. Toutefois, il y a toujours un hic : combien de temps une entreprise peut-elle rester en activité lorsque la majeure partie de ses activités est restreinte ? Par conséquent, il s’agissait toujours d’un pari ou d’un équilibre délicat entre la capacité d’une entreprise à survivre à la pandémie et à éviter la faillite.

Néanmoins, les actions de valeur ont augmenté, mais pas dans la même mesure que les actions de croissance. Avec l’annonce lundi d’un possible vaccin à court terme, les actions de valeur ont explosé à la hausset. Devinez ce qu’ont fait les actions de croissance ?

Le Dow Jones a largement dépassé le Nasdaq 100. L’indice Russell 1000 Value a également surperformé le Nasdaq 100 pour la première fois depuis 2008.

Cela ne veut pas dire que les entreprises technologiques et l’indice Nasdaq 100 sont condamnés à partir de ce moment. C’est juste le signe qu’une grande rotation entre croissance et valeur a peut-être commencé. Plus nous approcherons de la fin de la récession, plus les actions de valeur seront performantes.