La Banque d’Angleterre annonce de nouvelles mesures d’assouplissement

La Banque d’Angleterre a encore assoupli sa politique monétaire aujourd’hui. Elle a fait sa déclaration plus tôt que prévu mais n’a pas surpris les marchés.

Depuis un certain temps, la Banque d’Angleterre a suggéré qu’elle pourrait agir en novembre. En utilisant tous les canaux de communication disponibles, elle a signalé un nouvel assouplissement quantitatif (AQ), et elle a tenu parole. Après tout, les données économiques, l’impact de COVID-19 et le nouveau confinement qui a débuté aujourd’hui auront un impact sur l’économie britannique.

Les nouvelles mesures d’assouplissement de la BOE et la livre sterling

La décision prise aujourd’hui par la Banque d’Angleterre a apporté quelque chose de nouveau, malgré les messages codés qu’elle a envoyés ces dernières semaines. Tout d’abord, elle est sortie quelques heures plus tôt que prévu. Deuxièmement, elle a entraîné une augmentation de l’AQ plus importante que prévu. Le marché s’attendait à une augmentation de 100 milliards de livres, et la BOE a fourni 150 milliards de livres.

Les arguments en faveur d’un assouplissement plus important sont faciles à comprendre. COVID-19 touche les emplois, les dépenses et les revenus, et l’inflation est tombée en dessous de l’objectif.

Cependant, le paquet d’assouplissement quantitatif plus important que prévu n’a pas affecté la livre sterling. Ou, plus précisément, il a eu un effet différent sur les paires de livres sterling.

D’une part, la paire GBPUSD est en hausse de plus de cent points de pips aujourd’hui. Elle se trade principalement à la hausse en raison de la faiblesse de l’USD, et la décision de la BOE n’a pas pu changer ce cours. D’autre part, cela en dit long sur la mesure dans laquelle la hausse de l’AQ a déjà été prise en compte.

D’autre part, le cross EURGBP a atteint 0,9068. Tout en montrant la faiblesse de la GBP, la force provient principalement de la force de l’Euro vue sur l’ensemble du tableau de bord des changes.

Un aspect intéressant est que la Banque d’Angleterre a bien signalé des taux négatifs à venir. Le fait est que les termes du Brexit restent inconnus, et la BOE maintient très probablement des taux négatifs pour l’année prochaine au cas où il n’y aurait pas d’accord commerciaux entre les deux parties.

Malgré les nouvelles mesures d’assouplissement, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, M. Bailey, a insisté sur le fait qu’il n’y a pas de seconde récession au Royaume-Uni. Il a également fait valoir que l’augmentation de l’AQ permettrait de rapprocher l’inflation de l’objectif de 2 % au cours des deux prochaines années.

Bien sûr, c’est le plan. Cependant, la pandémie COVID-19 et les conditions du divorce sur le Brexit restent les grandes inconnues pour la Banque d’Angleterre et la future trajectoire de sa politique monétaire.