La grande absente de l’ADP cette semaine – Les NFP vont-ils décevoir aujourd’hui ?

C’est cette période du mois – le premier vendredi d’un nouveau mois est toujours consacré au rapport sur les salaires non agricoles aux États-Unis. Il ne reste qu’un seul rapport sur l’emploi en 2020 après celui que nous allons voir aujourd’hui, et les traders peuvent donc se faire une idée du marché du travail deux mois avant la fin de l’année.

Le rapport des NFP d’aujourd’hui est particulièrement important pour au moins deux raisons. Premièrement, il arrive à la fin d’une semaine extrêmement chargée. Les élections américaines ont volé la vedette aux données économiques habituelles. Pour une fois, la semaine des NFP ne concernait pas/ne concerne pas le marché du travail, mais le choix du vainqueur de la Maison Blanche et du Congrès pour les quatre prochaines années.

Deuxièmement, le rapport des NFP fait suite à un rapport très faible de l’ADP publié il y a deux jours. Comme il est d’usage, les chiffres de l’ADP ou des salaires privés pour le mois d’octobre ont été publiés mercredi, et ils ont complètement manqué les attentes.

L’ADP d’octobre manque les attentes de 285K

Les prévisions pour les données ADP d’octobre ont montré des attentes d’augmentation de plus de 650 000. La réalité, cependant, est différente, car les effectifs du secteur privé n’ont augmenté que de 365 000 personnes. Ce n’est pas un mauvais résultat – après tout, le secteur privé a créé de nouveaux emplois pour le quatrième mois consécutif.

Cependant, les marchés financiers ont tendance à fonder leurs attentes sur des prévisions. Et puis, quand la réalité s’installe, ils réagissent.

La même chose est arrivée aux élections américaines. Avant le jour des élections, Biden était considéré comme le leader dans la plupart des sondages nationaux. Le jour de l’élection, la course est extrêmement serrée, les votes étant comptés plus de 48 heures après la fermeture des bureaux de vote.

Sur les 365 000 emplois créés dans le secteur privé, un peu moins d’un tiers appartient au secteur des petites entreprises. Plus précisément, les entreprises employant entre 1 et 49 personnes ont créé plus de 100 000 emplois. C’est plus qu’encourageant, surtout si l’on considère que le secteur des petites entreprises est l’un des plus touchés par la pandémie.

Pouvons-nous utiliser l’ADP pour prévoir les NFP ? Pas nécessairement. Bien qu’il y ait une corrélation entre les deux, il ne fonctionne pas tout le temps. Tout comme le taux de chômage et le nombre des NFP peuvent montrer deux choses opposées lors d’une journée des NFP, l’ADP et les FNP peuvent également le faire.

Dans l’ensemble, il faut s’attendre à une augmentation de la volatilité, mais il faut continuer à se concentrer sur les élections américaines.