La livre sterling et le Brexit – Qu’arrive-t-il à l’économie britannique ?

La livre britannique (GBP) a connu un changement radical dans les années qui ont suivi le référendum du Brexit. Les quatre ans et demi qui se sont déjà écoulés ont complètement transformé l’action sur les prix des paires de livres sterling. Les flux suggèrent que la livre est devenue davantage une monnaie des marchés émergents, se tradant de la même manière.

Pendant la majeure partie de cette période de transition, la livre a dépendu des nouvelles du Brexit plutôt que de ce que la Banque d’Angleterre a fait. En outre, elle a surtout flotté en réponse à ce que les autres monnaies ont fait. Par exemple, en 2020, la pandémie a déclenché une hausse du dollar dans un premier temps, puis une baisse, à mesure que la Fed intervenait. Bien que la Banque d’Angleterre soit également intervenue, la livre n’a pas eu de « vie propre » – elle a simplement suivi le thème général de la baisse du dollar.

2021 sera une année difficile tant pour la livre sterling que pour l’économie britannique. Aujourd’hui, Goldman Sachs a annoncé qu’elle avait déposé une demande auprès de l’autorité de régulation française pour ouvrir un espace de trading à Paris, en France. Cette décision fait suite aux efforts de diversification de la ville après le Brexit – un projet appelé Sigma x Europe. Des centaines d’autres initiatives similaires ont eu lieu dans les années qui ont suivi le vote sur le Brexit. À quoi ressemblera la vie après Brexit ?

La vie après le Brexit

La période de transition devrait se terminer le 31 décembre. D’ici là, l’idéal serait qu’un accord de trading soit conclu entre l’UE et le Royaume-Uni. Toutefois, malgré d’intenses négociations et des progrès, les deux parties n’en sont « pas encore là ». En tout état de cause, tant que les discussions se poursuivront, une solution sera trouvée.

Que se passera-t-il si le 31 décembre est passé et qu’aucun accord n’est en place ? La réponse est : rien. Et c’est tout. Le Brexit ne sera pas retardé, les négociations se poursuivront, et la vie aussi. Le 1er janvier, l’UE ajoutera des contrôles frontaliers complets, le Royaume-Uni n’effectuant que des contrôles partiels. Le 1er avril, le Royaume-Uni commencera à exiger des documents pour les animaux et les plantes, et le 1er juillet, le Royaume-Uni passera lui aussi à des contrôles frontaliers complets.

Quelle que soit la manière dont vous le présentez, il s’agit d’un pas en arrière, tant pour l’UE que pour le Royaume-Uni. Les frontières inutiles ne font qu’ajouter des coûts inutiles aux commerçants des deux côtés.

Il est peu probable que le PIB du Royaume-Uni chute en 2021. Même si un accord est conclu, les coûts pour les entreprises augmenteront, ce qui, à son tour, affectera la livre sterling ainsi que la reprise.

La Banque d’Angleterre a très probablement conservé la majeure partie de ses munitions intactes. Si elle a besoin d’agir un peu plus, elle n’hésitera pas à le faire en 2021.