La semaine des élections est arrivée – Prévisions et hypothèses

L’Amérique vote aujourd’hui et décide qui sera le prochain président pour les quatre années à venir. La structure du Congrès est également importante, car les nouvelles mesures fiscales dont le pays a tant besoin dépendent de sa composition.

Pour les marchés financiers, c’est l’événement qui marque la fin de l’année de trading. C’est aussi la journée que les traders préparent depuis plusieurs mois. Si Trump remporte un second mandat, le dollar devrait se redresser. En revanche, si Biden remporte un mandat, le dollar devrait baisser.

Est-ce si simple ? Si nous regardons ce qui s’est passé il y a quatre ans, la réponse est un non catégorique.

Nombre record d’Américains inscrits sur les listes électorales

Le processus électoral en Amérique est à la fois unique et complexe. Il obéit à la règle “the winner takes it all”. En d’autres termes, les gens votent dans un État, et si un candidat remporte l’État, tous les électeurs de cet État voteront pour ce candidat. Plus précisément, si Biden remporte 53 % et Trump 47 % d’un État donné, les électeurs ne représenteront pas 47 % de la population.

C’est une chose à considérer. Une autre chose est que plus de 90 millions de personnes ont déjà voté. Ces votes ne seront comptés que s’il y a un résultat indécis demain aux États-Unis. Si le Président et le Congrès sont déjà connus, ces votes ne seront pas comptés.

Quelles sont les hypothèses du marché ?

Les sondages favorisent Biden à ce stade. Plus précisément, tous les sondages nationaux sont favorables à Biden, mais les sondages nationaux sont différents des sondages locaux. Comme expliqué précédemment, la majorité dans un État peut ne pas être suffisante pour faire pencher la balance du côté du résultat final. Les États ont un nombre d’électeurs différent selon le nombre de personnes qui y vivent. C’est pourquoi les États dits “swing” ont le plus grand nombre d’électeurs, et c’est là que la bataille aura lieu.

Si Trump remporte un deuxième mandat, le dollar devrait se reprendre. L’argument qui sous-tend cette thèse est que les politiques de Trump s’intensifieront, tout comme les guerres commerciales, le protectionnisme, l’isolationnisme, etc. Par conséquent, une hausse du dollar n’est pas une surprise.

En cas de victoire de Biden, l’USD baissera en raison de l’adoption prévue de la loi sur les dépenses d’infrastructure. Les mesures de relance budgétaire feront baisser le dollar et les marchés réagiront par anticipation.

Comme c’est toujours le cas, il ne s’agit que d’hypothèses. Le marché est plein de surprises, et cette fois-ci ne sera pas différente.