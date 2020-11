Le bilan de la Fed s’élève à 9 000 milliards de dollars

L’assouplissement quantitatif, ou QE en anglais, est né au lendemain de la grande crise financière de 2008-2009. Ben Bernanke, alors président de la Réserve fédérale (Fed), a eu l’idée de l’assouplissement quantitatif sur la base d’une logique simple : en achetant la dette publique américaine, la Fed contribuera activement à faire baisser le rendement de la courbe des taux.

En effet, cela signifie un assouplissement de la politique monétaire. Considéré comme un outil non conventionnel, l’assouplissement quantitatif est appliqué lorsque les taux d’intérêt sont proches de leur limite inférieure.

Permettez-moi d’utiliser un exemple. Si la Banque d’Angleterre (BOE) avait un taux d’intérêt de 2 %, elle ne s’engagerait pas dans du QE. Disons qu’une récession arrive. Ou la BOE voit l’inflation baisser et veut empêcher la déflation. Pour ce faire, la BOE baisse le taux d’intérêt. Cependant, lorsque le taux d’intérêt se rapproche de zéro (la limite inférieure effective), la banque peut toujours vouloir assouplir sa politique. À moins qu’elle ne fixe un taux d’intérêt négatif, elle a la possibilité de s’engager dans une politique d’assouplissement quantitatif.

Un QE agressif dans le monde entier

L’expérience de la Fed avec le QE a rapidement été adoptée par le monde développé. Pourquoi pas, vu le succès de la Fed ?

Après avoir utilisé le QE pour la première fois, la Fed a vu l’économie américaine rebondir. En fait, les dernières années ont été caractérisées par une forte croissance et un taux d’emploi élevé. En outre, l’inflation a atteint l’objectif de la Fed. D’où un succès sur tous les fronts, si l’on considère que la Fed avait un double mandat : ramener l’inflation à la cible (c’est-à-dire la stabilité des prix) et créer des emplois.

Il est donc compréhensible que le modèle ait été rapidement adopté par d’autres banques centrales dans le monde. Pourtant, certaines controverses existent. L’un des contre-arguments les plus puissants est que tous les pays n’ont pas un système similaire à celui des États-Unis. En effet, c’est vrai. Ainsi, utiliser le même médicament sur un patient différent peut ne pas fonctionner, même si les symptômes sont identiques.

Avance rapide jusqu’en 2020, et la Fed a fait ce qu’elle était censée faire. Nouvelle récession, même médicament. Après tout, si cela a fonctionné une fois, on suppose que cela fonctionnera à nouveau. Peut-être que ce sera le cas ; nous avons toutes les raisons de le croire, car il existe un précédent.

La seule chose qui fait le plus peur aujourd’hui, c’est l’agressivité du QE. Dans quelques années seulement, le bilan de la Fed va doubler. En revanche, les premières séries d’assouplissement quantitatif après la grande crise financière ont pris des années et des années pour se déployer et pour en voir les effets.

Le risque est que l’inflation rebondisse beaucoup plus fort que par le passé, mais que ferait la Fed, face à un choc aussi exogène que la pandémie ?