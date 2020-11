Le forum de la BCE sur les banques centrales débute aujourd’hui

Aujourd’hui débute le Forum de la BCE sur les banques centrales – un événement marquant pour la Banque centrale européenne, bien qu’il se déroule en ligne en raison des restrictions imposées par le coronavirus. Se déroulant habituellement à Sintra, au Portugal, l’événement a rassemblé des observateurs de la BCE ainsi que des banquiers centraux du monde entier. Pas une seule fois, le président de la BCE a fait des remarques importantes à Sintra, remarques qui ont façonné l’évolution future de l’euro.

Une fois de plus, 2020 est une année particulière en raison de la pandémie. En tant que tel, l’événement de la BCE de cette année consistera principalement en des discours virtuels de banquiers centraux et en quelques documents économiques présentés.

Néanmoins, la présidente de la BCE, Mme Lagarde, s’exprimera au moins deux fois. Par exemple, elle prononcera aujourd’hui le discours d’ouverture. Powell de la Fed et Bailey de la Banque d’Angleterre participeront également aux journées du forum, de sorte que les traders peuvent s’attendre à une certaine volatilité accrue des marchés à l’approche du trading de la mi-novembre.

L’objectif des traders est de voir si la BCE fait des allusions aux futures évolutions monétaires. La banque centrale s’est déjà préengagée à assouplir un peu plus la politique monétaire en décembre – la question est de savoir dans quelle mesure et de quelle manière.

Événements à surveiller au Forum de la BCE

Outre les remarques introductives de Mme Lagarde, le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, fera aujourd’hui une présentation sur la dé-mondialisation, les chaînes de valeur et l’impact de COVID-19. Toute remarque sur les mesures spécifiques que la BCE prépare devrait créer de la volatilité dans les paires d’euros.

Plus tard dans la journée, Philip Lane, économiste en chef et membre du directoire de la BCE, parlera des objectifs en matière d’inflation. C’est ce même Lane qui est intervenu verbalement lorsque l’EURUSD s’est tradé au-dessus de 1,20 et celui qui s’est assuré que les marchés ont compris le message de la BCE en octobre en publiant un billet sur son blog le lendemain de la conférence de presse de la BCE. En d’autres termes, s’il y a un discours que les traders veulent regarder ou chercher une réaction des paires d’euros, c’est bien celui-là.

Le principal panel que chaque trader veut regarder est celui qui implique les dirigeants des plus importantes banques centrales du monde. Prévu pour jeudi, le panel est modéré par un rédacteur du Financial Times et à la discussion participeront Lagarde de la BCE, Powell de la Fed, et Bailey de la Banque d’Angleterre.

Si les marchés doivent bouger cette semaine en raison de certains facteurs exogènes liés aux décideurs politiques, c’est le moment d’agir – 17h45 CET.