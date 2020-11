Le marché des devises inondé de dollars

L’un des thèmes majeurs, sinon le plus important, de la crise de 2020 est la faiblesse du dollar. La faiblesse du billet vert est attribuée à l’or qui a atteint un nouveau record, aux actions qui ont fait de même, et à la forte tendance des monnaies du G10.

Ne vous y trompez pas, d’autres banques centrales ont également connu un ralentissement. En fait, certaines n’ont même pas cessé de se détendre. Pensez à la Banque centrale européenne (BCE). Elle maintient le taux de la facilité de dépôt en dessous de zéro depuis plusieurs années. Dans l’intervalle, elle a mis en place divers programmes d’assouplissement, comme les TLRO (Targeted Long-Term Refinancing Operations) bien avant la récession économique liée à COVID-19. Elle l’a fait parce que la croissance économique dans la zone euro était anémique. Elle l’est toujours.

Pourtant, le fait que la BCE et d’autres banques centrales (par exemple, la Banque du Japon) aient continué à s’assouplir ces dernières années n’a pas affecté la force de leur monnaie. Si la Fed a arrêté les presses à imprimer pendant quelques années et a même relevé les taux au-dessus de 2 %, d’autres ne l’ont pas fait.

Et puis la pandémie a frappé. Tous les autres se sont encore détendus. Cependant, lorsque la Fed a commencé à se détendre, elle a dépassé tout le monde et a regagné le terrain perdu ces dernières années. Plus de 20 % ( !) de tous les dollars jamais créés sont nés en 2020. Prenez une minute pour vous rendre compte de ce que cela peut représenter !

Le marché des changes avant la fin de l’année

La Fed imprimant littéralement plus que tous les autres, le décor était planté pour la baisse du dollar. Et il a décliné. A partir du moment où la Fed a commencé à se détendre, le dollar s’est littéralement effondré face aux monnaies du G10 tout en se renforçant face aux monnaies des marchés émergents.

En d’autres termes, il a rendu la vie misérable pour tout le monde. D’une part, les banques centrales du G10 aimeraient avoir une monnaie plus faible pour lutter contre la crise. Considérons la BCE, qui est allée jusqu’à intervenir verbalement contre le taux plus élevé de l’EURUSD. Elle l’a fait lorsque l’EURUSD a atteint 1,20 en été. Où en est la paire à la fin du mois de novembre ? Vous l’avez deviné : près de 1,20, le trading se faisant à 1,1930 au moment de la rédaction de cet article.

D’autre part, les marchés émergents souffrent encore plus. L’USD est la monnaie préférée pour émettre des emprunts, car il est plus facile de trouver des clients pour les emprunts libellés en USD. Mais cela fonctionne très bien en période d’expansion économique et se retourne contre vous en période de récession. En 2020, les marchés émergents ont vu leur monnaie se déprécier (par exemple, le TRY – la livre turque continue à atteindre des niveaux historiquement bas par rapport à l’USD), alors que, dans le même temps, ils doivent assurer le service de la dette en USD. Une fois de plus, les États-Unis sont gagnants.

La question de savoir si le statut de propriétaire de la monnaie de réserve mondiale est un privilège ou non reste controversée. Dans ce cas, on peut dire que c’est certainement le cas.