Le secteur des technologies continue d’être plus performant

La semaine dernière, les grandes entreprises technologiques des États-Unis ont déclaré leurs bénéfices. Il n’est pas surprenant que toutes les entreprises qui l’ont fait aient également dépassé de loin les attentes.

Apple, Google, Facebook, Microsoft ou Amazon, chaque entreprise a réussi à présenter des résultats meilleurs que prévu grâce à la forte demande de produits technologiques. La pandémie de coronavirus a modifié le comportement des consommateurs, mais aussi la façon dont les gens travaillent.

Les nouvelles mesures de confinement annoncées en Europe amélioreront encore les résultats de ces géants technologiques qui opèrent à l’échelle mondiale. Ainsi, la pression sur l’indice Nasdaq 100, celui qui reflète pleinement le secteur technologique aux États-Unis, restera probablement à la hausse, à condition qu’aucun choc exogène n’apparaisse entre-temps.

Les meilleures performances dans le secteur technologique américain

Amazon mène le peloton avec une augmentation de plus de 35 % des recettes dans les premiers mois de 2020 par rapport à une période similaire en 2019. Une augmentation à deux chiffres est déjà considérée comme exceptionnelle, et Amazon l’a facilement dépassée. La semaine dernière, la société a également indiqué qu’elle avait employé des centaines de milliers de personnes pendant la pandémie, alors qu’elle étendait ses activités en raison de la demande croissante pour ses services de transport.

Facebook arrive en deuxième position, affichant une augmentation de 17 % de ses revenus sur les mêmes périodes. Plus précisément, la moitié de la croissance d’Amazon. Comme les gens étaient obligés de passer plus de temps à l’intérieur, ils ont consommé plus de produits et de services en ligne. Facebook a bénéficié d’une augmentation du trafic mais aussi d’un nombre accru d’utilisateurs actifs.

Microsoft arrive tout près en troisième position, le géant américain ayant aidé des travailleurs à distance à équiper un nouveau bureau à domicile. Il a vendu plus de matériel et de logiciels par rapport aux neuf premiers mois de 2019, et ses services en ligne, Microsoft Azure, continuent de se développer à un rythme incroyable.

Alphabet et Apple n’ont connu qu’une croissance à un chiffre, mais les deux entreprises ont néanmoins augmenté leurs revenus.

L’indice Nasdaq 100 est le premier indice aux États-Unis qui a réussi à atteindre un nouveau sommet historique pendant la pandémie, alimentant ainsi la reprise des marchés boursiers. À ce stade de la pandémie, les entreprises technologiques continuent d’en bénéficier. Les produits et services en ligne resteront probablement très demandés au cours de la période à venir. Ainsi, toute baisse au lendemain des élections américaines pourrait être perçue par les acteurs du marché comme une occasion de plus d’aller loin.