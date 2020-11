Le système bancaire européen est susceptible de faire l’objet de nouvelles consolidations

Le système bancaire européen a longtemps été considéré comme le “fauteur de troubles” de l’intégration et de la croissance européennes. Chaque fois que quelqu’un compare l’Amérique à l’Europe, l’argument négatif pour une croissance européenne solide vient de la faiblesse de son système bancaire.

En effet, les problèmes existent. Depuis la grande crise financière de 2008-2009, le système bancaire européen ne s’est pas redressé. Il n’a pas pu – la crise souveraine a commencé en 2012, et les marchés financiers ont frappé les banques et envoyé le risque sur la lune. Les États-Unis ont fait leur devoir et ont recapitalisé les banques – ce qui n’a pas été le cas en Europe.

De plus, il existe une énorme différence entre les deux systèmes bancaires. En Europe, par exemple, le système est tellement fragmenté que dans certains pays, il existe des banques locales dont personne n’a entendu parler – mais des gens du pays.

Entre la BCE. L’un des combats de la BCE et des objectifs pour l’avenir est de laisser le secteur se consolider. Cependant, cela a un prix élevé et impopulaire.

Avantages et inconvénients des fusions et acquisitions dans le secteur

Au début de ce mois, l’annonce par Pfizer-BioNTech d’un vaccin COVID-19 efficace a fait grimper les marchés boursiers. L’un des plus grands sauts s’est produit dans le secteur bancaire européen. Comment cela se fait-il ?

Le secteur était considéré comme extrêmement faible en cas de récession économique. Les vendeurs à découvert ont donc augmenté leurs paris sur le fait qu’une crise et une récession prolongées mettraient le secteur à genoux. Ainsi, lors des nouvelles positives sur les vaccins, le secteur a rebondi sur les bas, car les valorisations étaient extrêmement basses.

Quelques jours plus tard, l’une des principales banques espagnoles, BBVA, a annoncé la vente de ses activités aux États-Unis. Il s’agit d’une banque qui a souffert à la fois pendant la grande crise financière et dans les années qui ont suivi. Par exemple, elle est très exposée au système bancaire turc, dit instable et très risqué.

Ce qui est intéressant, c’est que l’acheteur des opérations américaines a payé 1,3 fois les actifs américains de la BBVA sur la base d’un ratio cours/valeur comptable. Cependant, la plupart des banques européennes tradent à un ratio cours/valeur comptable bien inférieur à 1x. Ce mouvement a donc fait monter le secteur d’un cran, car, soudain, d’autres investisseurs le considèrent comme sous-évalué.

Il va sans dire que les actions de BBVA ont de nouveau fait un bond. Quelques jours plus tard, la BBVA annonce une fusion avec une autre banque espagnole, Sabadell. Excellente nouvelle pour le système bancaire européen, qui se consolide encore un peu plus. Bonnes nouvelles pour la BCE aussi. Mauvaise nouvelle pour les employés, car dans le cadre de la nouvelle institution, quelque 2 000 agences seront fermées.

Comme toujours, la réforme d’un secteur (ou d’une entreprise) entraîne des coûts élevés et impopulaires. C’est pourquoi les réformes proprement dites prennent beaucoup de temps.