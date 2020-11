Les économies asiatiques plus performantes que le monde occidental

Cette année a été marquée par la plus forte contraction économique que le monde occidental ait connue depuis très longtemps. La contraction est la phase du cycle économique au cours de laquelle l’activité économique se contracte.

Toutefois, le cycle économique, avec ses hauts et ses bas, ne présente que des écarts par rapport à la croissance économique à long terme. Certaines phases d’expansion durent plus longtemps que d’autres. Lorsque l’expansion se poursuit, les économistes parlent de périodes d’expansion. Au contraire, les contractions prolongées se transforment en récessions. De plus, les contractions sévères sont souvent appelées des dépressions.

La durée de la contraction économique, mais aussi sa sévérité, sont importantes. À quelle vitesse une économie peut-elle rebondir ? Plus vite, mieux c’est pour la population, la société, et plus il est facile pour les gens de passer à la phase suivante du cycle économique.

L’expérience compte

La meilleure façon d’expliquer la supériorité des économies asiatiques sur les économies occidentales est de penser à un exemple. Une entreprise qui cherche à embaucher une personne à un poste de haut niveau demande une expérience préalable. Plus il en a, mieux c’est. De plus, plus elle est pertinente, plus le candidat a de chances d’être pris.

C’est exactement ce qui s’est passé avec les économies asiatiques. Elles y sont déjà passées. Bien sûr, il n’y a pas eu de pandémie jusqu’à cette année, mais les virus qui se propagent localement existent. C’est pourquoi des protocoles étaient déjà en place. Les infrastructures n’avaient pas besoin d’être construites à partir de zéro – juste d’être utilisées. Les gens étaient habitués à de telles flambées. De plus, la discipline et le calme ont été utiles lors d’une crise sanitaire provoquée par un virus aérogène.

Tout cela, bien qu’évident avec le recul, a rendu les économies asiatiques plus résistantes à la pandémie. En fait, la Corée du Sud, la Chine, le Vietnam, Singapour, Taïwan, la Thaïlande, etc. ont subi le plus petit impact économique possible en 2020. Parmi les pays cités, l’économie chinoise affichera même une croissance positive.

Pour les autres pays, la reprise économique se poursuit. Avec l’amélioration de la liquidité du dollar, le taux de défaillance des entreprises asiatiques a considérablement diminué. En tant que tel, l’Asie offre une prime attrayante pour les investisseurs à revenu fixe par rapport à l’Union européenne et aux États-Unis. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine devraient s’apaiser au lendemain des élections américaines, ce qui constitue une raison supplémentaire pour les investisseurs de se tourner vers l’Asie.

En résumé, la mondialisation pourrait prendre du recul en raison de la pandémie. Toutefois, pour la communauté des investisseurs, le marché mondial reste ouvert. Les secteurs cycliques en Asie ont récemment enregistré de meilleurs résultats que leurs homologues européens et américains, et ils continueront probablement à le faire bien avant eux.