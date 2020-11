Les investisseurs se débarrassent des devises refuges

Lundi, le monde a reçu une dose d’optimisme bien méritée. Les résultats préliminaires d’un vaccin expérimental développé par Pfizer aux États-Unis et BioNTech en Europe ont révélé des résultats impressionnants. Plus précisément, l’efficacité contre la propagation du COVID-19 dépasse 90 %.

Cette nouvelle a créé des turbulences sur les marchés financiers du monde entier. Une tournure s’est soudainement mise en place, passant de ce qui était considéré comme un havre de sécurité à des actifs normaux et réguliers.

Le marché le plus rapide à réagir a peut-être été le marché des devises. Cependant, les actions ont également réagi rapidement, comme on l’a vu dans le secteur technologique en déclin et les valeurs cycliques en hausse. Il convient de noter que le secteur technologique aux États-Unis a servi de refuge en soi, les investisseurs ayant fait grimper la valeur de certaines entreprises technologiques à des niveaux inimaginables. Maintenant qu’une solution vaccinale pourrait être possible plus tôt que tard, la substitution des entreprises de « travail à domicile » et de « travail à distance » (par exemple, Zoom, Amazon, Microsoft, Facebook) aux compagnies aériennes, aux croisiéristes, aux sociétés de divertissement et de loisirs, aux banques (par exemple, Disney, Delta) a commencé.

Comment le marché des devises a-t-il réagi ?

L’une des devises les plus fortes pendant cette crise était le franc suisse. Bien que la BNS n’ait pas caché qu’elle était intervenue au détriment du franc, les investisseurs ont continué à faire des offres pour ce dernier. Il est toujours considéré comme la monnaie la plus sûre à posséder en période de récession, avec le JPY.

Les nouvelles positives concernant le vaccin COVID-19 ont fait baisser le franc dans tous les domaines. La réaction la plus visible a peut-être eu lieu sur le cross GBPCHF.

Ce cross était l’un des cross les plus volatiles du tableau de bord des changes. Lorsqu’il est mesuré par l’ATR (Average True Range), peu d’autres paires de devises ont dépassé dans le passé la volatilité du GBPCHF. Cependant, pendant la pandémie de 2020, ou depuis mars, le cross s’est juste consolidé à l’horizontale. Chaque fois qu’il a tenté de franchir le niveau de 1,20, il a été renversé par les vendeurs.

Cette semaine encore, il a franchi le seuil avec conviction. Il a bénéficié des fortes sorties de capitaux du franc suisse et du dumping général des monnaies refuges.

Le yen a également chuté. La paire USDJPY, la plus importante de toutes, est passée de 103 à 105,50 et nous sommes seulement mercredi. De même, l’USDCHF a fortement rebondi à partir du chiffre magique de 0,90.

Si l’or est de l’argent, le prix de l’or a lui aussi chuté aux informations. L’or est considéré comme une couverture en période de récession. Cependant, si cette nouvelle vaccinale signale la fin d’une récession, l’or libellé en USD a chuté de plus de cent points, passant de 1 970 à 1 870 $.

Les devises refuges envoient un signal fort. Les marchés des actions suivront-ils ?