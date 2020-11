Les opérations de fusions-acquisitions font un pas en arrière pendant la pandémie

L’une des principales sources de croissance et d’expansion d’une économie provient d’une source inattendue : le secteur des fusions et acquisitions (M&A). Les investisseurs intéressés par un marché spécifique étudient l’activité des fusions et acquisitions au fil des ans, car elle en dit long sur l’intensité et la force de la croissance économique.

Par exemple, un secteur des fusions et acquisitions fort signifie qu’en moyenne, le nombre de fusions et d’acquisitions augmente d’année en année à mesure que les entreprises cherchent à développer leurs activités. C’est exactement ce à quoi ressemble un secteur privé sain : des entreprises qui développent leur activité sur les marchés nationaux et étrangers en acquérant d’autres entreprises ou en fusionnant avec elles. En d’autres termes, il s’agit de trouver des synergies et de tirer le meilleur parti possible de l’innovation et de la croissance.

La pandémie de COVID-19 a mis un frein au secteur des fusions et acquisitions. Les entreprises, tout comme les ménages, ont dû réfléchir à deux fois à la meilleure façon d’utiliser leurs liquidités : expansion ou constitution d’une réserve jusqu’à ce que la crise soit passée ?

Ce que la pandémie a fait au secteur des fusions et acquisitions

Au départ, les entreprises ont été contraintes de fermer des usines de fabrication, des chantiers de construction et même de retarder des projets d’investissement. Dans une certaine mesure, les bas-fonds locaux les ont obligées à le faire.

Dans le cas d’une fusion-acquisition, il n’existe pas de loi locale pour obliger une entreprise à en acheter une autre ou à fusionner avec une autre. C’est plutôt l’entreprise qui prend en compte le double du coût d’opportunité de le faire ou de ne pas le faire. Les retards dans certaines annonces de fusions-acquisitions existantes génèrent des coûts impressionnants – Amazon achète Deliveroo au Royaume-Uni, Boeing achète Embraer au Brésil, LVMH achète Tiffany aux États-Unis, etc.

Ce sont là des exemples de fusions et acquisitions célèbres pour la simple raison que les sociétés sont étroitement surveillées par les investisseurs et, à ce titre, couvertes par les médias financiers. Il existe cependant de nombreux autres exemples de fusions-acquisitions qui passent “inaperçues” et qui ont été reportées en raison de la pandémie. Par exemple, en avril de cette année, Alpha Tech Holdings aux États-Unis a retiré son offre d’achat d’une société française, EOS Imaging – le prix : 100 millions de dollars. Ou encore, Pacific Village Group, une société européenne des Pays-Bas, s’est retirée de l’accord d’acquisition de Metlifecare, une société néo-zélandaise – le prix : 1 milliard de dollars.

De tels exemples sont partout. Une fusion-acquisition qui échoue entraîne des coûts supplémentaires connexes. Les avocats ne touchent pas leurs honoraires, les impôts locaux finissent par ne pas être payés, la direction reporte l’expansion, etc. Tous ces coûts sont générés par la pandémie.

Une forte activité de fusions-acquisitions est le signe d’une économie saine et, pourquoi pas, d’un rebondissement de la récession. Par conséquent, une augmentation potentielle de l’activité de fusion et d’acquisition peut servir d’indicateur avancé de la croissance économique à venir.