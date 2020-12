Les réunions de l’OPEP commencent aujourd’hui

Aujourd’hui marque le début de la réunion de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole), et nous savons déjà qu’il existe un désaccord entre ses membres. Lors d’une discussion informelle qui a eu lieu hier, un petit groupe de ministres n’est pas parvenu à un consensus concernant l’augmentation de la production en janvier.

Le prix du pétrole brut s’est tradé avec une tonalité d’offre pour tout le mois de novembre jusqu’à présent. Il est passé de 33 à 46 $, principalement en raison des vaccins prometteurs contre la pandémie de COVID-19 annoncés en novembre.

Réunion virtuelle de l’OPEP

La 180e réunion de la conférence de l’OPEP débutera à 14h00, heure de Vienne, en Autriche. En raison des restrictions générées par la pandémie, il s’agira d’une réunion virtuelle.

La discussion d’aujourd’hui sera suivie demain par une réunion ministérielle complète de l’OPEP+, ce qui signifie que d’autres pays, non membres du cartel, se joindront aux discussions (par exemple, la Russie). En d’autres termes, s’il y a un moment où les traders de pétrole doivent surveiller de près le prix du pétrole brut, c’est bien celui-là.

L’Europe étant en mode de confinement, nombreux sont ceux qui pensent que la demande de pétrole va diminuer pendant les mois d’hiver. Cependant, les indices de mobilité montrent que la demande de carburant routier a atteint son niveau le plus bas autour du 15 novembre et qu’elle n’a cessé de se redresser depuis. Il semble que le deuxième cycle ou les confinements n’ont pas eu un impact similaire sur la demande de pétrole car ils ne sont pas aussi sévères qu’en mars-avril de cette année.

Pour l’avenir, le monde entier attend de voir ce qu’il adviendra de la campagne de vaccination qui doit commencer dès décembre. On s’attend à ce que, lorsque le monde occidental s’ouvrira pleinement, la demande de carburant pour avions, d’essence et de diesel soit l’une des plus élevées jamais enregistrées. De plus, elle durera probablement plus longtemps.

C’est pourquoi l’OPEP et ses amis profiteront probablement des réunions de cette semaine pour déterminer quel est le bon équilibre entre l’offre et la demande pour les mois à venir. Par exemple, le nombre de passagers passant par les aéroports des États-Unis a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis le début de la pandémie de COVID-19. De plus, la baisse du flux de passagers s’est également améliorée, ce qui constitue un autre signe prometteur d’un retour rapide à la normale après le début de la vaccination.

Le prix du pétrole brut a rencontré une forte résistance autour de 40 $. Une franchise nette au-dessus de 50 $ apportera probablement plus de force, mais la prudence est de mise jusqu’à ce que d’autres nouvelles arrivent concernant l’approbation par la FDA d’un éventuel vaccin.