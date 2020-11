Les trades les plus fréquentés en novembre

Une enquête récente de la Bank of America a demandé aux personnes interrogées quel était le trade le plus fréquenté en novembre ? Elle compare également les réponses avec celles d’octobre.

Une fois de plus, le secteur technologique américain est en tête. Si les investisseurs ont réduit leur exposition par rapport au mois précédent, la différence avec la deuxième place reste stupéfiante.

Après les élections américaines, les nouvelles concernant les vaccins ont été diffusées. Chaque lundi de novembre, le marché a été frappé par des nouvelles positives sur les vaccins de Pfizer, Moderna et AstraZeneca, dans cet ordre. L’indice Nasdaq 100, celui qui représente le secteur technologique, n’a pas particulièrement bien accueilli la nouvelle. En comparaison, le Dow Jones et le S&P 500 ont atteint de nouveaux sommets.

L’explication vient du fait que le secteur technologique est celui qui a le plus bénéficié des confinements et des changements apportés par la pandémie. De grands noms comme Amazon, Microsoft, Netflix ou Zoom ont été les chouchous des investisseurs.

Et puis, qui voudrait faire partie d’un trade aussi encombré ?

Sortir des sentiers battus

L’une des règles non écrites de l’investissement et du trading, en général, est d’éviter le comportement des masses. Ou de sortir des sentiers battus. Après tout, il est rare que tout le monde ait raison. Pas vrai ?

C’est l’une des raisons pour lesquelles les entreprises d’investissement ont mené des enquêtes de ce type. Personne ne peut dire avec certitude si les réponses sont exactes, mais elles offrent une idée proche de la réalité.

Si le secteur technologique est une bulle importante qui attend d’éclater, le temps nous le dira. Mais à des niveaux d’évaluation aussi élevés et avec autant d’investisseurs sur le même trade, il est facile de comprendre les arguments en faveur d’une bulle.

Les positions longues pour Bitcoin, en revanche, ne sont pas si nombreuses. En fait, par rapport au secteur des technologies, Bitcoin ne semble pas être proche d’entrer dans une bulle. Cependant, il a progressé de plus de 300 % cette année, la majeure partie des mouvements ayant eu lieu en novembre.

Les deux trades mentionnés jusqu’à présent ne sont pas les plus surprenants. Après tout, ce sont ces trades qui ont été les plus visibles tout au long de l’année.

Cependant, la mise à découvert des banques est intéressante. Oui, les banques ont souffert et continuent à souffrir de la pandémie. Elles enregistrent des pertes et constituent donc des provisions pour en amortir d’autres dans les mois à venir. Pourtant, les banques centrales soutiennent le secteur bancaire. Les nouvelles positives concernant le vaccin ont déclenché un bond dans le secteur bancaire. En outre, les consolidations vont probablement dominer, car les acteurs forts chercheront à en acheter de plus petites.

Comme toujours, l’investisseur a des opinions diverses. Lequel des trades listés ci-dessus finiront par être les plus rentables dans un an ?